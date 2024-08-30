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Новини
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З українців зібрали понад 5 мільярдів "податку на Google" за пів року

ндс,google,гетманцев

За підсумками першого півріччя 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, задекларували до сплати 5,3 мільярда гривень ПДВ (так званого "податку на Google").

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"За квартал одночасно зросла кількість платників податку на "Google", сума нарахувань у порівнянні з першим півріччям 2023 року збільшилась на 1,43 млрд гривень", – зазначає Гетманцев.

Він уточнив, що загалом про нараховані податкові зобов'язання відзвітували 122 платників. У першому півріччі 2024 року до оподаткування залучено ще 15 платників податків, серед них компанія Aylo, якій належить найбільший онлайн-ресурс для дорослих PornHub.

Водночас лідери серед платників ПДВ з цифрових послуг не змінилися. Першість за такими світовими гігантами як:

  • Google
  • Apple
  • Meta Platforms
  • Valve Corporation
  • Etsy

Як повідомялося, раніше Гетманцев заявив, що інтернет-ресурси з контентом "для дорослих", такі як PornHub чи OnlyFans, мають сплачувати податки в Україні, хоча виготовлення та поширення такого контенту заборонене українським законодавством. 

Що таке "податок на Google"?

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку.  У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.

Автор: 

Google (587) податки (2418) ПДВ (414) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+7
сивкович на помийці знайшов,відмив,сам покористувався віддав іншим ганчірку
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30.08.2024 14:45
+6
І де тільки цього ханигу зеленський знайшов? Мабуть дермак привів?
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30.08.2024 14:44
+2
А скільки з цих коштів було вкрадено?
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30.08.2024 15:03
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І де тільки цього ханигу зеленський знайшов? Мабуть дермак привів?
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30.08.2024 14:44 Відповісти
сивкович на помийці знайшов,відмив,сам покористувався віддав іншим ганчірку
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30.08.2024 14:45 Відповісти
А скільки з цих коштів було вкрадено?
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30.08.2024 15:03 Відповісти
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30.08.2024 15:10 Відповісти
"здЄсь можна нєплохо прібарахліться" (цитати дрібних зелених людинок)..
73%вий лохторат (хто не втік) має бути щасливим.. дебіли..
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30.08.2024 15:13 Відповісти
Це податок на повітря...
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30.08.2024 17:33 Відповісти
Какой же он прекрасный семьянин этот Гетманцев ... так тяжело работает чтобы его жена и дети не бедствовали в их парижской квартире.
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30.08.2024 23:25 Відповісти
...А десь на раZZії незабутній Мікіла Йановіч здійснив те, від чого будь-який індійський йог просто вдусився б із заздрощів - смаковито обгриз собі обидва лікті, примовляючи: "А што, так можна била???"
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31.08.2024 00:42 Відповісти
Воно так буває, коли чувак, який все життя займався шахрайством та ухилянням від податків, займається зборами податків.

Не хотіли думати - платіть.
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31.08.2024 00:45 Відповісти
Отобрали деньги у бедных и отдали их богатым. Молодцы.
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31.08.2024 01:20 Відповісти
Бабка моей жены, отпахавшая в колхозе без паспорта до 80х, как на себе ощутит эту благодать?
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31.08.2024 22:04 Відповісти

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