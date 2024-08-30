З українців зібрали понад 5 мільярдів "податку на Google" за пів року

За підсумками першого півріччя 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, задекларували до сплати 5,3 мільярда гривень ПДВ (так званого "податку на Google").

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"За квартал одночасно зросла кількість платників податку на "Google", сума нарахувань у порівнянні з першим півріччям 2023 року збільшилась на 1,43 млрд гривень", – зазначає Гетманцев.

Він уточнив, що загалом про нараховані податкові зобов'язання відзвітували 122 платників. У першому півріччі 2024 року до оподаткування залучено ще 15 платників податків, серед них компанія Aylo, якій належить найбільший онлайн-ресурс для дорослих PornHub.

Водночас лідери серед платників ПДВ з цифрових послуг не змінилися. Першість за такими світовими гігантами як:

Google

Apple

Meta Platforms

Valve Corporation

Etsy

Як повідомялося, раніше Гетманцев заявив, що інтернет-ресурси з контентом "для дорослих", такі як PornHub чи OnlyFans, мають сплачувати податки в Україні, хоча виготовлення та поширення такого контенту заборонене українським законодавством.

Що таке "податок на Google"?

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.