Україна отримає другий транш допомоги за рахунок активів Росії до березня, – Боррель

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель розраховує, що другий транш військової допомоги Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів може бути виплачений до березня наступного року.

Про це Боррель заявив на пресконференції в Брюсселі після неформальної наради міністрів оборони країн ЄС 30 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

"До березня другий транш від надзвичайних доходів буде розблоковано. Ми так підтримаємо українську оборонну промисловість, наскільки це буде можливим", – сказав Боррель.

При цьому він нагадав, що Євросоюз уже виділяє перший транш із доходів від заморожених активів Росії в 1,4 млрд євро через Європейський фонд миру для військової підтримки України.

Частина цієї суми надійде безпосередньо Україні, уточнив Боррель, "щоб надати імпульс українській оборонній промисловості".

Як повідомлялося, наприкінці травня країни Євросоюзу погодили план використання прибутків від заморожених активів Росії для допомоги Україні: 90% коштів спрямують у Європейський фонд миру для закупівлі зброї для України, решта 10% піде на інші українські програми ЄС.

Водночас центральним депозитаріям у країнах ЄС дозволять тимчасово зберігати частку отриманого від заморожених російських активів прибутку в розмірі близько 10% для підтримання статутного капіталу та вимог щодо управління ризиками з огляду на вплив війни в Україні.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.