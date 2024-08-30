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У Києві повністю відкрили рух новою розв’язкою на Оболоні та Великій кільцевій. ФОТО

оболонь,київ

У Києві повністю відкрили рух новою розв'язкою на Оболоні та на ділянці Великої кільцевої біля повороту на місто Вишневе.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні відкрили рух з'їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Проїзд зведеним шляхопроводом, нагадаю, був можливим із травня. Відсьогодні автотранспорт та тролейбуси рухаються вже повноцінною новою роз'язкою", – розповів Кличко.

На об'єкті влаштували 5-прогонову естакаду, з'їзди та заїзди транспортної розв'язки, тротуари та велодоріжки.

Встановлено зовнішнє освітлення, переклалені інженерні мережі. Також збудований і підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення. Враховані всі вимоги щодо інклюзивності.

Невдовзі завершать усі роботи з благоустрою території.

"Ця розв'язка збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й зменшить затори в цій частині Оболоні. Також покращить безпеку руху та екологічну ситуацію", – зауважив Кличко.

розв'язка на Оболоні
розв'язка на Оболоні
розв'язка на Оболоні

Також він повідомив, що завершено роботи з асфальтування та відкрито рух в обидва боки ще одним оновленим об'єктом – ділянкою Великої кільцевої – від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе.

Її протяжність понад 1,5 км. Роботи там розпочали у вересні 2023 року.

"Благоустрій території поруч завершимо невдовзі", – додав Кличко.

Автор: 

дороги (1569) Київ (4678) ремонт (1471)


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