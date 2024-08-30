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Новини
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Кабмін постановив розірвати угоду про засекречений зв’язок між Києвом і Москвою

россия,москва,кремль

Кабінет Міністрів України постановив припинити дію угоди між українським та російським урядами щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою від 27 лютого 1998 року.

Відповідну постанову, яку на уряд виніс віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, ухвалено 30 серпня, передає ЕП.

У пояснювальній записці до постанови вказано, що її розробила Адміністрація Держспецзв'язку на виконання плану заходів щодо виходу України з дво- та багатосторонніх документів з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та Співдружністю Незалежних Держав (СНД).

Сама угода визначає організаційні засади та зобов'язання сторін щодо організації постійно діючого засекреченого телефонного зв'язку, призначеного для ведення конфіденційних переговорів між главами держав, організації міждержавного урядового зв'язку.

Федоров зауважив, що "угода втратила актуальність, оскільки механізми співробітництва, передбачені нею, не застосовуються сторонами", а "виконання зобов'язань за угодою українською стороною несе загрозу національним інтересам України".

Тепер Міністерство закордонних справ має повідомити уряду Росії про припинення дії відповідної угоди.

У квітні України вийшла з двох угод СНД: угоди про співробітництво в галузі машинобудування та з угоди про співробітництво у галузі хімії і нафтохімії.

У лютому 2024 року Україна вийшла з чотирьох угод в рамках СНД у сфері регулювання рекламної діяльності.

Автор: 

росія (14183) СНД (73) угода (214)


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Ну і правильно! Навіщо тримати таку структуру,коли у влади вже давно нема ніяких секретів від кремля!
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31.08.2024 07:47 Відповісти
Ви хоч зрозуміли, цей зв'язок був створений Кучмою для того щоб таємно від інших країн перемовлятися з кремлем, а не для того що б захиститися від кремля
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31.08.2024 09:09 Відповісти
Розумне рішення. Дивує лише, навіщо взагалі цей зв'язок був і чому раніше не ліквідували.
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31.08.2024 09:05 Відповісти
Роблять все щоб війна була бескінечною. Логіка у цьому є і дуже проста: безкінечна війна означає відсутність будь-яких виборів, і тим самим вічне, безмінне знаходження діючих урядовців і депутатів при владі в Україні.
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31.08.2024 09:44 Відповісти
Невже розірвали пуповину з москвою?
Не вірю. Телеграм же ніхто не відміняв.
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31.08.2024 21:14 Відповісти

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