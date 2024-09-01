Витрати країн ЄС на оборону з початку повномасштабної війни Росії проти України зросли на 100 мільярдів євро

Держави-члени Європейського Союзу збільшили свої витрати на оборону від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з трохи більше ніж 200 млрд євро до майже 300 млрд євро цьогоріч.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Празі на міжнародній конференції з безпеки GLOBSEC Forum, передає Інтерфакс-Україна.

За словами фон дер Ляєн, при тому, що НАТО має залишатися центром колективної оборони Європи, Євросоюзу потрібна набагато сильніша європейська оборонна опора.

"Ми, європейці, повинні мати засоби для оборони та стримування будь-яких можливих супротивників. Ми вже досягли безпрецедентного прогресу. Держави-члени збільшили свої витрати на оборону (від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну) з трохи більше ніж 200 млрд євро до майже 300 млрд євро цьогоріч", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, європейська "оборонна промисловість також зробила крок до нової реальності".

"Ми відновили роботу виробничих ліній. Ми розмістили нові замовлення і скорочуємо бюрократичну тяганину, щоб виробляти все більше і більше", – акценувала вона.

Втім, за її словами, цього недостатньо.

"Реальність така, що навіть якщо європейці серйозно поставляться до поточних загроз безпеці, будуть потрібні час і величезні інвестиції для реструктуризації нашої оборонної промисловості. Наша мета має полягати у створенні оборонного виробництва континентального масштабу", зазначила голова Єврокомісії.

На її думку, "Центральна Європа дуже добре позиційована, щоб стати одним із двигунів і одним із великих бенефіціарів цього нового ривка європейського оборонного сектора".

У червні повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк збирається збільшити свої інвестиції в європейську оборону, маючи на меті влити в цей сектор ще 6 млрд євро.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Міністерство оборони України інвестувало $7 млрд в оборонну промисловість.

Видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони в січні-липні 2024 року склали 1 трлн грн. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.