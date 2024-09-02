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Новини
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Реформа "Укрзалізниці" дасть змогу знизити тарифи на вантажні перевезення подекуди на 50%, – УАК

вагон,укрзалізниця

Реформа "Укрзалізниці" та позбавлення її монопольного статусу на залізничному ринку дасть змогу отримати конкуренцію на цьому ринку, та знизити тариф на вантажні перевезення.

Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, коментуючи ініціативу "УЗ" щодо гармонізації тарифів.

"У держави повинна бути монополія тільки на саму залізничну дорогу. І не на під’їзні шляхи залізничні, а на центральну, магістральну лінію. В більшості країн Євросоюзу є така монополія. Все решта зробити приватним. І у нас би сьогодні тарифи впали, я думаю, проти тих, які є, самі по собі мінімум би на 30%, по деяких напрямах – і на 50%", – зауважив Козаченко.

Він нагадав, що Європейський Союз давно чекає від України цієї залізничної реформи, однак вона у нас чомусь весь час гальмуєься.

"Нам Євросоюз постійно каже про реформу. У них сьогодні 308 компаній мають ліцензії на перевезення і пасажирів, і вантажів залізницями по всій території Євросоюзу. Жодної державної компанії у цих перевезеннях не задіяно! А Україна має монополію без конкуренції. Ми змогли проштовхнути з величезними зусиллями за 10 років зміни в законодавство, які дали право робити приватні вагони. А зараз у нас багато вагонів. Тому необхідно давати приватну тягу", – каже Козаченко.

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Нагадаємо, раніше керівник УЗ Євген Лященко заявив про намір компанії в черговий раз підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

У відповідь у Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) заявили, що підвищення тарифів матиме вкрай негативні наслідки для обороноздатності України. Натомість Укрзалізниці варто було б знизити тарифи для стимулювання економіки, адже рентабельність вантажних перевезень вже досягла 27%.

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Слова "зе-владі" та "реформа" можуть стояти в одному реченні тільки тоді, коли там е ще слово "ПОХЕРІЛА"!
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02.09.2024 13:20 Відповісти
50% любиме число брехуна янелоха, бо воно же вже розповідало на біговій дорожці, для відосика що вони знайшли як знизити таріфи на 50% в 2019р
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02.09.2024 14:28 Відповісти
Получить гранд від **** на переробку колій, щоб Україна і ЕС ПРАЦЮВАЛИ ПО одним СТАНДАРТАМ.

гоните у шію ідіотів - керівників УЗ. А лещенко взагалі треба посадити
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02.09.2024 13:21 Відповісти
Досить привселюдно стратити Лєща, те ще деяких корупціонерів. Саме ефективне запровадження реформи. І не запинятись.
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02.09.2024 13:22 Відповісти
Сірожа в "Укрзалізниці" дасть змогу
зебанді вкрасти не один млр..
з реформою чи ні
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02.09.2024 13:22 Відповісти
які 50%???від сьогодні дизель подорожчав чи у нас тепловози іздять від воздушної тяги???
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02.09.2024 13:24 Відповісти
Якщо підарів полонених запрягати замість тяги будуть - тоді це можливо , а так якась маячня , щоб десяток мільярдів вкрасти на розробці "проєкту"
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02.09.2024 13:38 Відповісти
…. за рахунок зарплати працівників
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02.09.2024 13:58 Відповісти
Нічого не буде. Крім скорочення працівників. Вже машиністів лякають, що зменшать кількість електричок. За всі роки існування Укрзалізниці не спромоглись реформувати навіть подвійну систему управління, яка ще була заснована царем(не пам'ятаю яким). Колись управління Укрзалізниці вміщалося на Лисенка,6 разом з управлінням Південно-Західної, а тепер їм мало багатоповерхової споруди на Тверській і ще купа філіалів по всьому Києву
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02.09.2024 14:16 Відповісти

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