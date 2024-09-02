Бюджетний комітет Ради рекомендує в цілому схвалити збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував в цілому схвалити доопрацьований законопроєкт №11417 про збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, під час засідання комітету була тяжка дискусія. Уряд просив ухвалити текст законопроєкту в цілому і зі змінами.

Водночас декілька депутатів з різних фракцій виступили з пропозиціями ще внести зміни у документ. Зокрема, скоротити фінансування програми "Національного кешбеку", єдиного телемарафон та телеканалу "Рада". Або схвалити законопроєк за основу з можливістю вносити правки.

Железняк, з посиланням на слова очільниці бюджетного комітету Роксолани Підласої, уточнив, що залишилось у межах нових змін, викладених у рішенні комітету:

близько 115,4 млрд грн – скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу (в урядовій версії було 125,6 млрд грн);

– скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу (в урядовій версії було 125,6 млрд грн); додаткові близько 216 млрд грн планується залучити від розміщення ОВДП (планувалось 160 млрд грн в урядовій версії);

планується залучити від розміщення ОВДП (планувалось 160 млрд грн в урядовій версії); додатково близько 100 млрд грн планується отримати від перевиконання плану податків і зборів (а планувалось раніше 76 млрд грн);

планується отримати від перевиконання плану податків і зборів (а планувалось раніше 76 млрд грн); близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було 13,7 млрд грн);

– надходження від акцизів на пальне і тютюн (було 13,7 млрд грн); близько 30 млрд грн – це очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн);

– це очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн); скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн.

Основні позиції скорочення видатків:

11,2 млрд грн – з Мінстратегпрому (з програми "розвитку ОПК". Це кошти так званого "військового ПДФО". Водночас у Міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – передбачено 7,7 млрд грн на рік, а також залишок накопиченого з початку року "військового ПДФО" по спецфонду – близько 32 млрд грн);

– з Мінстратегпрому (з програми "розвитку ОПК". Це кошти так званого "військового ПДФО". Водночас у Міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – передбачено 7,7 млрд грн на рік, а також залишок накопиченого з початку року "військового ПДФО" по спецфонду – близько 32 млрд грн); 8,6 млрд грн – невикористані кошти Мінсоцполітики (план закладений в бюджеті перевищив фактичні видатки за 8 місяців року);

– невикористані кошти Мінсоцполітики (план закладений в бюджеті перевищив фактичні видатки за 8 місяців року); 4,5 млрд грн – відмовились від поповнення Резервного фонду, яке було в урядовій версії (в серпні уряд вже зробив перерозподіл майже на 30 млрд грн на користь Резервного фонду з програми обслуговування боргу та інших);

– відмовились від поповнення Резервного фонду, яке було в урядовій версії (в серпні уряд вже зробив перерозподіл майже на 30 млрд грн на користь Резервного фонду з програми обслуговування боргу та інших); 1 млрд грн – інші скорочення через економію коштів у Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті Міонсвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтегарції, Мінвідновлення, ЦВК (з виборів місцевих депутатів) та інші;

– інші скорочення через економію коштів у Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті Міонсвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтегарції, Мінвідновлення, ЦВК (з виборів місцевих депутатів) та інші; 662,2 млн грн – з Державної митної служби;

– з Державної митної служби; 227,8 млн грн – скоротили видатки на утримання органів влади (СКМУ, Держпродспоживслужба, Держстат, ВАКС, Вищий суд інтелектуальної власності, Держгеонадра, Держслужба морського і водного транспорту, Держенергоефективності, Держагенство туризму, Державіаслужба, ДАСУ, Агентство управління держборгом, Держфінмоніторинг, НАДС та інші).

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Водночас відновлено видатки на обслуговування державного боргу у сумі 14,9 млрд грн, тому що в серпні 24,5 млрд грн було спрямовано з обслуговування боргу на Резервний фонд Державного бюджету.

Також комітет пропонує змінити принцип розподілу "військового ПДФО" на три місяці 2024 року: зараз лише 25% "військового ПДФО" іде в загальний фонд держбюджету. Пропонується збільшити цю частку до 59%, а по спеціальному фонду залишити 41% і скасувати спрямування "військового ПДФО" на Мінстратегпром.

Як повідомлялося, 30 серпня у Верховні раді зареєстрували оновлений текст доопрацьованого урядового законопроєкту про підвищення податків №11416д.