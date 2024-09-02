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Новини Тіньова економіка
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Суд арештував скандального блогера Слобоженка за ухилення від сплати податків на 200 мільйонів. Але він встиг утекти

БЕБ повідомила про підозру блогеру Слобоженку

За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру Олександру Слобоженку.

Наразі він перебуває в розшуку, повідомляє пресслужба БЕБ, хоча правоохоронці пубікували фото вручення йому підозри.

Довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45,42 млн грн. Його взято під варту в залі суду.

Деталі справи

Раніше детективи БЕБ повідомили про підозру блогеру Олександру Слобоженку в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підозру складено за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація нелегальних доходів) Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб для отримання незаконних прибутків від роботи в інтернеті. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.

Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн-сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров'я) тощо.

Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.

Детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

Автор: 

блогер (9) Бюро економічної безпеки (409)


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Топ коментарі
+37
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Бу га га .....!!!!!!
А че є хто в тому списку "невстигших втікти"???)))))
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02.09.2024 18:16
+16
Ги-ги. Як всігда.
Яка сувора в Україні влада, яка сувора...
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02.09.2024 18:35
+16
Це вже навіть не смішно. Це піздц.
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02.09.2024 18:43
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Бу га га .....!!!!!!
А че є хто в тому списку "невстигших втікти"???)))))
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02.09.2024 18:16 Відповісти
Є, сантехнік Потапов вкрав унітаз і не встиг утекти))
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02.09.2024 18:20 Відповісти
Бо унітаз б/у і зеленим не потрібен!
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02.09.2024 18:22 Відповісти
ну боневтік свого часу не встиг втекти
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02.09.2024 18:27 Відповісти
Нігуя собі блогери - шеи арешт на часі
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02.09.2024 18:19 Відповісти
А може дали утікти? Нуу, за ''певну мзду'', зеленим таке не вперше.
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02.09.2024 18:23 Відповісти
Може?
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02.09.2024 19:57 Відповісти
Шукайте в Лондоні. Хоча, для чого?
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02.09.2024 18:25 Відповісти
Я її згвалтував, але вона встигла втекти)))))
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02.09.2024 18:35 Відповісти
Ги-ги. Як всігда.
Яка сувора в Україні влада, яка сувора...
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02.09.2024 18:35 Відповісти
Щось "потужний бойовик" Зеленського погано курує тих "силовиків".
А може він просто заробляє на тому всьому, поки Лох вірить у дитячі казочки...?
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02.09.2024 18:37 Відповісти
якби слобоженко був би чеченцем, то йому гарантовано був би кирдик.
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02.09.2024 18:41 Відповісти
Від Татарова😂
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02.09.2024 19:56 Відповісти
Це вже навіть не смішно. Це піздц.
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02.09.2024 18:43 Відповісти
так вин блогер чи власник картеля
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02.09.2024 18:54 Відповісти
ахахахахахах.
***** це вже не смішно навіть.
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02.09.2024 18:57 Відповісти
але як же несподівано...
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02.09.2024 19:12 Відповісти
Арівідерчі, сери і серухі !!! Нє для таво мама квєтачку растіла, шоб какіє то падаткі платіть і в акопах гніть !
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02.09.2024 19:25 Відповісти
Зелений експрес.
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02.09.2024 19:35 Відповісти
"Суд арештував скандального блогера.... Але він встиг утекти"
Це вже новояз, чи ще ні?
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02.09.2024 20:09 Відповісти
Брехливі судді , брехливі поліціянти.
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02.09.2024 20:13 Відповісти
Назвіть ім'я того, хто не встиг. Трухін так пішки,лісом,лісом..
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02.09.2024 20:24 Відповісти
От ніколи такого не було. І на тобі знову.
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02.09.2024 23:50 Відповісти
Хм, чувак втік від опричників татарова. Татаров образився бо вкрасти зміг лише суперкари та нерухомість, а хотів віджати бізнес.
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03.09.2024 05:44 Відповісти

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