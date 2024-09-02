Суд арештував скандального блогера Слобоженка за ухилення від сплати податків на 200 мільйонів. Але він встиг утекти
За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру Олександру Слобоженку.
Наразі він перебуває в розшуку, повідомляє пресслужба БЕБ, хоча правоохоронці пубікували фото вручення йому підозри.
Довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45,42 млн грн. Його взято під варту в залі суду.
Деталі справи
Раніше детективи БЕБ повідомили про підозру блогеру Олександру Слобоженку в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Підозру складено за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація нелегальних доходів) Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб для отримання незаконних прибутків від роботи в інтернеті. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку.
Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн-сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров'я) тощо.
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.
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Бу га га .....!!!!!!
А че є хто в тому списку "невстигших втікти"???)))))
Яка сувора в Україні влада, яка сувора...
А може він просто заробляє на тому всьому, поки Лох вірить у дитячі казочки...?
***** це вже не смішно навіть.
Це вже новояз, чи ще ні?