Запорізька АЕС знову в зоні підвищеного ризику: пошкоджено лінію електропередачі

Окупована Запорізька атомна електростанція знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Наразі вона зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що 2 вересня через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

"У разі пошкодження другої лінії, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

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В "Енергоатомі" додають, що українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами.

Лінію відремонтують щойно спеціалістам буде гарантована безпека.

Як повідомлялся, 23 серпня окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС також опинилася на межі блекауту, але надійність її живлення відновили.