Митники попередили про ремонт на ще одному пункті пропуску на кордоні з Польщею

У Волинській області розпочали ремонт міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг-Зосін" на ділянці в'їзду в Україну.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що монтажні роботи вимагають часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску.

"Радимо врахувати інформацію під час планування подорожі чи логістики доставки товару. За проєктом, ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року", – наголошують митники.

Через МАПП "Устилуг – Зосін" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів – в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн – на виїзд з України (в порядку електронної черги).

Дізнатися про їх накопичення у чергах перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби.

Як повідомлялося, 28 серпня Польща розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною. Завершення робіт очікується у середині жовтня.

У пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Польщею, також можливе ускладнення руху внаслідок ремонтних робіт на польській стороні. Роботи триватимуть орієнтовно до 12 вересня 2024 року.

Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила на ремонт один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи триватимуть до середини листопада.