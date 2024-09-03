Бізнес прогнозує подальше зростання цін на свою продукцію та послуги, – Індекс ділової активності

Бізнес у серпні продовжив пом’якшувати оцінки своєї ділової активності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк. У серпні він становив 48,4 порівняно з 44,4 у липні.

"Поступова адаптація до постійних відключень електроенергії та налагодження альтернативних джерел живлення, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, сталий внутрішній попит та достатня пропозиція товарів, стабільна робота морського коридору, а також сезонний фактор зберегли позитивний вплив на очікування бізнесу в усіх секторах", – наголошують у Нацбанку.

Водночас стримувальними чинниками залишалися погіршення безпекової ситуації, збільшення обстрілів енергетичних об’єктів та їх тривале відновлення, погіршення курсових очікувань, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та енергозабезпечення, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Підприємства будівництва надали позитивні оцінки своїх економічних результатів завдяки сприятливим погодним умовам, зростанню внутрішнього попиту та бюджетному фінансування на відновлення інфраструктури й доріг: секторальний індекс у серпні становив 50.7 порівняно з 49.6 у липні.

Підприємства торгівлі поліпшили очікування щодо результатів своєї діяльності під впливом сталого внутрішнього попиту, помірної інфляції та достатньої пропозиції товарів: секторальний індекс у серпні становив 50.4 (у липні – 44.7).

Підприємства промисловості пом’якшили стримані очікування щодо результатів своєї діяльності, зважаючи на дефіцит електроенергії, брак кваліфікованих працівників і збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у серпні становив 48.6 (у липні – 45.8).

Підприємства сфери послуг пом’якшили, але зберегли найстриманіші оцінки результатів своєї економічної діяльності через суттєві перебої з енергопостачанням, дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс становив 46.5 у серпні (в липні – 42.5).

Зазначається, що на тлі високих очікувань щодо темпів зростання закупівельних цін, підприємства всіх секторів спрогнозували помірніше здорожчання цін та тарифів на власну продукцію/послуги.

При цьому ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Лише керівники будівельних підприємств очікували на збільшення чисельності працівників. Натомість респонденти інших секторів прогнозували скорочення персоналу, хоча й нижчими темпами, ніж у попередньому місяці. Найстриманіші оцінки в керівників торговельних підприємств.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 серпня 2024 року. В опитуванні взяли участь 440 підприємств.