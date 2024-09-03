Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення зупинить усі плани бізнесу по "зеленому" переходу, – НАДПУ

Через зростання тарифу на залізничні вантажні перевезення впродовж останніх років, "Укрзалізниця" втратила багатьох клієнтів, які перейшли на автодоставку продукції. Тому замість того, щоб черговий раз підвищувати свої тарифи, компанії варто виробити план по оптимізації та скороченню витрат, які останнім часом значно роздулися.

Про це заявила виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, коментуючи намір УЗ підвищити тариф на вантажні перевезення.

"У 2022 рік відбулося підвищення тарифу на 70%. Зараз планується ще одне підвищення – на 10-15%. Це означає, що вантажі з "Укрзалізниці" перейдуть на автодороги, на автомобільні магістралі, тому що це буде дешевше. А підприємець завжди буде шукати шляхи, щоб здешевити логістику, електроенергію або дизель", – пояснює експертка.

Вона також зауважила: чергове підвищення тарифу призведе до того, що бізнесу доведеться поставити на паузу всі інвестиційні плани, адже коштів на "зелену" трансформацію не лишиться.

"Проста математика дає нам 80-85% підвищення тільки вантажного тарифу. Це логістика. Плюс електроенергія, тарифи, збільшення акцизу на пальне. Для бізнесу це просто стоп на всі плани. А тим часом Україна має євроінтеграційні зобов’язання, і вони передбачають перехід на зелені технології. Нам потрібно акумулювати кошти на те, щоб заходити в трансформаційний період. Але як може підприємство думати про зелений перехід, якщо йому просто дають червоне світло? Ти будеш зупинятися", – попередила Оринчак.

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Вона висловила переконання, що замість підвищення тарифів керівництво має покращувати ефективність залізничної монополії та скорочувати базу витрат, яка значно зросла за останній рік.

"Основні збитки "Укрзалізниці" формують якраз не вантажні перевезення, рентабельність яких в 2023 році становила плюс 27%, а пасажирські, збиток від яких у 2024 році може скласти 20 мільярдів гривень. Але ми не бачимо конкретні плани оптимізації витрат, підвищення продуктивності праці підприємства та подальшого розвитку вантажної бази "Укрзалізниці", – резюмувала Оринчак.

Як відомо, керівник УЗ Євген Лященко заявив про намір компанії в черговий раз підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

Натомість, в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) заявили, що підвищення тарифів матиме вкрай негативний вплив на промисловість та знизить експортні надходження. До того ж, постійні збитки Укрзалізниці генерують не перевезення вантажів, а значні та постійно зростаючі витрати компанії, а також кричуща некомпетентність менеджменту.