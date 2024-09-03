Вартість перевезення російської нафти в Індію знизилася до мінімуму за два роки

Ставки фрахту для танкерів, які перевозять російську нафту на ключових маршрутах з портів Балтійського й Чорного морів до Індії, впали до мінімуму з моменту введення країнами Заходу цінової "стелі", що позитивно позначилося на економіці російського нафтоекспорту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає enkorr.

Країни "Великої сімки" запровадили цінову "стелю" в грудні 2022 року, щоб обмежити прибуток Росії від торгівлі нафтою. Відповідно до механізму, західні компанії можуть надавати послуги з перевезення російських нафти й нафтопродуктів за умови дотримання правила цінової "стелі", для цього вони надають письмові гарантії, що вантаж продано дешевше за $60 за барель.

Вартість перевезення російської нафти з балтійських портів в Індію впала до $4,25-$4,5 млн в один бік для вересневих вантажів з $4,7-$4,9 млн у липні-серпні, а з Новоросійська (для партій обсягом близько 140 тис. тонн) — до $3,8 млн із $4,3-$4,5 млн у липні-серпні.

Таким чином, ставки фрахту на перевезення російської нафти в Індію знизилися на 9-13% у вересні до літніх рівнів, які були мінімальними з 2022 року, показав розрахунок Reuters.

"Вартість перевезень зараз майже така, якою вона була за нормального ринку (до західних санкцій), але працювати, звичайно, важче", – сказало джерело, залучене до перевезення російськї нафти, наголошуючи на труднощах із оформленням і необхідності численних погоджень.

Ставки фрахту танкерів для транспортування російської нафти знижуються із загальним ослабленням цін на ринку тоннажу через старт осінніх профілактичних ремонтних робіт на НПЗ по всьому світу.

Так, згідно з даними консалтингової компанії IIR Energy, європейські переробники виведуть з експлуатації для ремонтів у вересні додатково 900 тис. барелів на добу переробних потужностей, що знизить попит на перевезення нафти.

Падіння ставок фрахту також пов'язані з наявністю флоту, здатного перевозити російські барелі, зокрема так званого "тіньового" за одночасної присутності деяких західних компаній.

Західні перевізники переважно представлені компаніями, мають реєстрацію у Греції, тоді як суднові компанії, управляючі танкерами "тіньового флоту", переважно базуються в Дубаї, Китаї й країнах Африки.

Одне з джерел припустило, що грецькі судновласники могли посилити присутність на ринку нафти РФ на тлі загального падіння рентабельності бізнесу, при цьому очікуване зростання морського експорту з Росії у вересні не призвело до підвищення ставок фрахту.

Падіння ставок фрахту відбувається на тлі зміцнення цін на ґатунок в Індії. Так, поточні розрахункові ціни на Urals на базисі FOB у портах "Приморськ", "Усть-Луга" й "Новоросійськ" майже на $10 за барель вищі за цінову "стелю".

За даними Reuters, оцінки Urals на базисі FOB майже завжди перевищують $60 за барель з початку 2024 року.

Проте фактична вартість партії залежить від індивідуальних особливостей контракту, включно з деталями ціноутворення, транспортною складовою та додатковими зборами. Як правило, ціна на партію ґрунтується на значенні середнього котирування еталона Brent, наприклад, за місяць відвантаження.

Російська нафта для Індії

Як повідомлялося, Індія в липні обігнала Китай як найбільший у світі імпортер російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива.

Індія в червні збільшила частку постачання нафти з Росії в загальному обсязі імпорту цієї сировини до 45% з 41% у травні.

У липні повідомлялося, що індійські нафтопереробники могли заощадити щонайменше $10,5 млрд, купуючи російську нафту за зниженими цінами після початку розв'язаної Росією війни проти України в лютому 2022 року.

Раніше російський віцепрем'єр Александр Новак підтверджував, що Росія та Індія розглядають можливість укладання довгострокового контракту на постачання нафти.

Наприкінці травня повідомлялося, що оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 млн барелів нафти на місяць.

До того стало відомо, що знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.