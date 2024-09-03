Норвегія виділить Україні додаткові 48 мільйонів євро на дрони та засоби ППО

Норвезький уряд вирішив виділити додаткові 570 млн норвезьких крон (48,28 млн євро) до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.

Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії, передає Європейська правда.

Внесок Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

"Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом із іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", – прокоментував міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

International Fund for Ukraine – це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція.

Як повідомлялося, в червні уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні 240 млн євро на закупівлю засобів протиповітряної оборони.

Того ж місяця повідомлялося, що Норвегія додатково виділить 1,1 млрд норвезьких крон (понад $73 млн), щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.