Без російських енергоносіїв: Румунія, Угорщина, Грузія та Азербайджан запустили проєкт для прокладання кабелю в Чорному морі

Румунія, Угорщина, Грузія та Азербайджан запустили спільне підприємство для прокладання електричного кабелю по дну Чорного моря, який забезпечить постачання енергії до Європейського Союзу зі Східного Кавказу.

Про це пише AP.

Проєкт, схвалений лідерами чотирьох країн у 2022 році, набрав обертів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну та підкреслила залежність ЄС від російських енергоносіїв. Відтоді блок із 27 країн намагався відмовитися від російської енергії.

Кабель з'єднає Азербайджан, який, як вважають, має значний потенціал для виробництва електроенергії на вітрових електростанціях Каспійського моря, з членами ЄС Румунією та Угорщиною через Грузію.

Як зазначається, проєкт допоможе зміцнити енергетичну безпеку та знизити ціни на електроенергію для споживачів.

Наступна зустріч щодо проєкту відбудеться на засіданні ООН зі зміни клімату пізніше цього року в Азербайджані.

Раніше повідомлялося, що фінська державна енергетична компанія Fortum почала використовувати ядерне паливо американської компанії Westinghouse Electric для того, щоб замінити російські поставки.