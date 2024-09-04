В очікуванні експортних обмежень: Китай витратив на обладнання для мікросхем більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом

Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем за перше півріччя більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.

Про це пише видання Nikkei Asia з посиланням на дані асоціації виробників мікросхем SEMI, передає ЕП.

Як повідомляється, Китай, найбільший у світі ринок напівпровідникового обладнання, витратив рекордні $25 млрд на інструменти для виробництва мікросхем за перші шість місяців 2024 року.

Очікується, що Китай також стане найбільшим інвестором у будівництво нових заводів із виробництва мікросхем, що включає закупівлю обладнання. Загальні витрати за весь рік можуть сягнути $50 млрд.

SEMI розрахову на значне щорічне зростання витрат у Південно-Східній Азії, Америці, Європі та Японії до 2027 року через тенденцію до перенесення виробництва напівпровідників на офшорні ринки.

"Ми бачимо, що Китай продовжує купувати все можливе обладнання для своїх нових виробничих потужностей із виготовлення мікросхем. Занепокоєння щодо можливих подальших обмежень [експортного контролю] також підштовхнуло Китай до того, щоб заздалегідь закупити більше обладнання, яке можна придбати", – заявив старший директор SEMI з питань ринкової інформації Кларк Ценг.

Зазначається, що Китай є найбільшим джерелом доходів для провідних постачальників обладнання для виробництва мікросхем. На нього припадає 32%, 39% і 44% доходів американських компаній Applied Materials, Lam Research і KLA відповідно в їхніх останніх квартальних результатах.

Можливі обмеження

На початку серпня повідомлялося, що китайські технологічні гіганти, включно з Huawei та Baidu, а також стартапи накопичують напівпровідники з високосмуговою пам'яттю (HBM) від Samsung Electronics в очікуванні обмеження США на експорт чипів до Китаю.

До того повідомлялося, що компанія Nvidia працює над версією своїх нових флагманських чипів штучного інтелекту для ринку Китаю, які будуть сумісні з поточним експортним контролем США.

Наприкінці травня цього року повідомлялося, що Китай створив третій запланований державний інвестиційний фонд для розвитку своєї напівпровідникової промисловості із статутним капіталом у 344 млрд юанів ($47,5 млрд).

На початку липня повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена цього року відкликала вісім ліцензій, які дозволяли деяким компаніям постачати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об’єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.