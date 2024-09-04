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Новини
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"Ви можете бути відстеженими": Нідерланди оштрафували компанію ШІ за незаконний збір мільярдів фотографій людей

штучний,інтелект

Регулятор із захисту даних у Нідерландах наклав 30,5 млн євро штрафу на американську компанію Clearview AI, яка, як стверджується, зібрала незаконну базу даних із мільярдами фотографій людей.

Про це повідомила нідерландська телекомпанія NOS, передає Європейська правда.

За словами голови регулятора із захисту даних Алейда Вольфсена, компанія зі штучного інтелекту, що спеціалізується на розпізнаванні облич, зібрала незаконну базу даних із мільярдами фотографій людей.

Вольфсен зазначив, що зображення були отримані з інтернету, і за ними можна ідентифікувати людей, наприклад, за зображеннями камер спостереження.

"Ваша фотографія є в інтернеті, а чия – ні? Тоді ви можете потрапити в базу даних Clearview і бути відстеженими", – сказав він.

Незрозуміло, чи збирається компанія сплачувати штрафи, накладені органом із захисту даних, зважаючи на те, що в минулому вона не сплачувала штрафи, накладені, наприклад, Францією.

1 серпня в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

Закон про штучний інтелект (European Artificial Intelligence Act) має гарантувати безпеку й дотримання основних прав громадян у процесі розвитку технологій штучного інтелекту.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

Автор: 

Нідерланди (247) фото (26) штучний інтелект (253) штраф (1110)


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04.09.2024 09:03 Відповісти
та основна маса тих, хто точні особисті дані з фоточками викладає й постійно оновлює кожні 5-10 хвилин, просто перегіалуронить фейс з "губи-пісєчкой" на губи "вутяча жопка" і той нтелєкт, який у перебивщиків повністю відсутній, теж тупо ляже ))
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04.09.2024 09:25 Відповісти
Колись ржака була. На пейсбуці (поки вчергове не забанили), посрався я з якимось дідуганом. Ну як посрався.. я зазвичай не хамлю, а чувак вирішив зробити "кавалерійській наскок", тіпа "і хєр ти мєня вичісліш". Причому вся інформація про нього була в профілі. А коли закинув його ПІБ в "Одноглазнікі", то там виявилася тупо детальна доповідь з фотоматеріалами про ВСЮ сімʼю з онуками і двоюрідними плємянніками, хто де працює, хто де вчиться, за якою партою сидить, з якою ковбасою бутерброди на перерву, які шпалери в спальні і за яку ціну придбалися рушники в умивальнику.
Якшо цікаво - вони всі голосували за Зєлю (ні на шо не натякаю ).
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04.09.2024 12:53 Відповісти
та да. є така фігня. я тоже таким користуюсь ))
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04.09.2024 14:32 Відповісти
А коли будуть накладені штрафи на Линкедін, Гугл Клод, Фейсбук, Апворк, Пайонир та всі інші амеріканські компанії, що збирають паспортні данні та розміщають персональні фото на загальнодоступні профілі?
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04.09.2024 10:05 Відповісти
На відміну від Clearview AI, означені вами компанії викладають ваші фото за вашої особистої згоди.
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04.09.2024 12:29 Відповісти

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