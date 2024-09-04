"Ви можете бути відстеженими": Нідерланди оштрафували компанію ШІ за незаконний збір мільярдів фотографій людей

Регулятор із захисту даних у Нідерландах наклав 30,5 млн євро штрафу на американську компанію Clearview AI, яка, як стверджується, зібрала незаконну базу даних із мільярдами фотографій людей.

Про це повідомила нідерландська телекомпанія NOS, передає Європейська правда.

За словами голови регулятора із захисту даних Алейда Вольфсена, компанія зі штучного інтелекту, що спеціалізується на розпізнаванні облич, зібрала незаконну базу даних із мільярдами фотографій людей.

Вольфсен зазначив, що зображення були отримані з інтернету, і за ними можна ідентифікувати людей, наприклад, за зображеннями камер спостереження.

"Ваша фотографія є в інтернеті, а чия – ні? Тоді ви можете потрапити в базу даних Clearview і бути відстеженими", – сказав він.

Незрозуміло, чи збирається компанія сплачувати штрафи, накладені органом із захисту даних, зважаючи на те, що в минулому вона не сплачувала штрафи, накладені, наприклад, Францією.

1 серпня в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

Закон про штучний інтелект (European Artificial Intelligence Act) має гарантувати безпеку й дотримання основних прав громадян у процесі розвитку технологій штучного інтелекту.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.