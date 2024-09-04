Митники попередили про ускладнений рух на пункті пропуску на кордоні з Угорщини

У пункті пропуску "Чоп-Захонь", що на кордоні з Угорщиною, ускладнено рух автомобілів через ремонтні роботи.

Про це повідомили у Державній митній службі.

За даними митних органів Угорщини, 4 вересня з 9:00 по 16:00 у пункті пропуску "Чоп-Захонь" на суміжній стороні здійснюватимуться ремонтні роботи.

"У зв’язку з цим очікується ускладнення руху транспортних засобів в обидва напрямки. Просимо зацікавлених осіб, які планують перетинати українсько-угорський кордон у даному напрямку, врахувати зазначену інформацію та, при можливості, обирати інші пункти пропуску", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 28 серпня Польща розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Україною. Завершення робіт очікується у середині жовтня.

У пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Польщею, також можливе ускладнення руху внаслідок ремонтних робіт на польській стороні. Роботи триватимуть орієнтовно до 12 вересня 2024 року.

Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила на ремонт один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин. Роботи триватимуть до середини листопада.