В "Укрзалізниці" відзвітували про збитки у липні та серпні на 600-700 мільйонів

АТ "Укрзалізниця" у липні-серпні отримала збитки на 600-700 млн грн та очікує на невеликий збиток за підсумками 2024 року, попри прибуткову роботу в першій половині року.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, передає Інтерфакс-Україна.

"Шість місяців у нас дійсно був прибуток до 3 млрд грн, але вже в липні та в серпні ми зіткнулися зі збитками. У липні десь 600-700 млн грн, у серпні ми також очікуємо збиток до 700 млн грн... у нас поки що немає тих обсягів прибуткових вантажів, які дають запас міцності", – зазначив він на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine.

Очільник "Укрзалізниці" сподівається, що ситуація покращиться у зв'язку з активізацією зернового експорту після збиральної компанії. Однак, це не дасть змоги уникнути невеликого збитку за підсумками року.

"Я вважаю, що якщо піде зерно на експорт і трохи вирівняється обсяг перевезень, ми вийдемо на невеликий збиток за підсумками року, оскільки в будь-якому разі ми збільшуємо обсяги перевезень, але збільшуються і збитки за деякими з них", – сказав Лященко.

Як повідомлялося, в "Укрзалізниці" оцінили збитки від виходу на ринок приватних перевізників у 1 мільярд євро на рік.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року "Укрзалізниця" отримала 5 млрд грн прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 10,8 млрд грн у 2022 році.