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Новини
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В "Укрзалізниці" відзвітували про збитки у липні та серпні на 600-700 мільйонів

укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" у липні-серпні отримала збитки на 600-700 млн грн та очікує на невеликий збиток за підсумками 2024 року, попри прибуткову роботу в першій половині року.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, передає Інтерфакс-Україна.

"Шість місяців у нас дійсно був прибуток до 3 млрд грн, але вже в липні та в серпні ми зіткнулися зі збитками. У липні десь 600-700 млн грн, у серпні ми також очікуємо збиток до 700 млн грн... у нас поки що немає тих обсягів прибуткових вантажів, які дають запас міцності", – зазначив він на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine.

Очільник "Укрзалізниці" сподівається, що ситуація покращиться у зв'язку з активізацією зернового експорту після збиральної компанії. Однак, це не дасть змоги уникнути невеликого збитку за підсумками року.

"Я вважаю, що якщо піде зерно на експорт і трохи вирівняється обсяг перевезень, ми вийдемо на невеликий збиток за підсумками року, оскільки в будь-якому разі ми збільшуємо обсяги перевезень, але збільшуються і збитки за деякими з них", – сказав Лященко.

Як повідомлялося, в "Укрзалізниці" оцінили збитки від виходу на ринок приватних перевізників у 1 мільярд євро на рік.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року "Укрзалізниця" отримала 5 млрд грн прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 10,8 млрд грн у 2022 році.

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збитки (1125) Укрзалізниця (4763)


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Це вісник приватизації. Державне управління свідомо робить стратегічну галузь збитковою. Що надалі не відповідати за антиукраїнські заходи.
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04.09.2024 12:03 Відповісти
Думаю, що ніяким чином не відобразилося на зарплатах топ і не тільки топ чиновників (не провідниць і машиністів) цієї сфери!
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04.09.2024 12:35 Відповісти
Серьожі треба лишити без зряплати за такий нагляд
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04.09.2024 13:17 Відповісти
Ну які ж то збитки?
То топи та наглядовці відпускні та оздоровчі отримали.
Що ж їм тепер і у відпустки не їздити?
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04.09.2024 13:17 Відповісти
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04.09.2024 13:44 Відповісти
"талановиті" менеджери 😄

ціна квитка на відстань 550км дорівнює майже 50 євро, і у них - збитки

у той час, коли авіаперевізники за цю ціну прибуткого для себе возять на відстань 1500км

висновок простий: треба менше красти
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04.09.2024 13:52 Відповісти
Купить билет в Польшу невозможно. В 9-00 начинается продажа, в 9-03 уже мест нет. А у этих кретинов очередные убытки.
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04.09.2024 15:48 Відповісти
Ой....а шо серьожа?такой блд.специалист и провтыкал...
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04.09.2024 19:00 Відповісти

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