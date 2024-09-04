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Новини
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Справа Коломойського: До схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк Курченка

коломойський

Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановило, що схема з легалізації бізнесменом Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що Коломойський, щоб приховати походження незаконно отриманих грошей, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

"Так Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "Приватбанку", надалі ці гроші продавалися "Реал банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня", – пояснили детективи.

За даними слідства, реалізація схеми з маскування незаконного походження грошей тривала впродовж 2 років.

Зазначимо, що "Реал банком" володіли бізнесмен Сергій Курченко та компанії "Сім'ї" експрезидента-втікача Віктора Януковича.

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Як повідомлялося, 21 серпня Бюро економічної безпеки повідомило про завершення досудового розслідування стосовно ексвласника "Приватбанку", бізнесмена Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу "Приватбанку", а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані, уточнювали у БЕБ.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

У чому підозрюють Коломойського

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". Наразі САП оскаржує це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).

Автор: 

банки (6955) Коломойський Ігор (1772) Укрнафта (855) Курченко Сергій (233) Бюро економічної безпеки (409)


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Топ коментарі
+8
До схеми з легалізації понад 40 мільярдівонів причетний ЗЕ
Ну й що з того???
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04.09.2024 14:42
+6
Причетність офшорів Одного Клоуна до відмивання коштів "Привату" сором'язливо не згадується.
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04.09.2024 14:53
+5
Такі заклопотані, що геть забули про понад 70 млрд грн виведених резніковим у 2022-23 роках для закупівлі ОЗБРОЄННЯ???
Але на сьогодні, а ні ОЗБРОЄННЯ, а ні грошей в Україні !! З цими самітами, «міру-мір», геть зашиваються, оті НЕЗЛАМНІ мєньеньджери в ОПУ КМУ Гпу …
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04.09.2024 14:40
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Такі заклопотані, що геть забули про понад 70 млрд грн виведених резніковим у 2022-23 роках для закупівлі ОЗБРОЄННЯ???
Але на сьогодні, а ні ОЗБРОЄННЯ, а ні грошей в Україні !! З цими самітами, «міру-мір», геть зашиваються, оті НЕЗЛАМНІ мєньеньджери в ОПУ КМУ Гпу …
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04.09.2024 14:40 Відповісти
Подобаються мені такі заголовки " ..причетний банк Курченка". По- перше: він що живий? По-друге: без посадових осіб це було б не можливо.
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04.09.2024 14:40 Відповісти
так БаблоМойський ще й сношался з сєпарами ?

от же ж кідро старе !
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04.09.2024 17:38 Відповісти
А я пам' ятаю ,злиті розмови КОДЛОМОЙШИ з Курченко , який ,вжє був на паРАШЦІ ,після втечі Бандюковича! Не вірилось , що такий « патріот « , нібито ,відстоявший Дніпро , перевзувся в повітрі !Але набагато гірша МАФІЯ ЗАРАЗ ЗАХОПИЛА Україну ! «БУРАТІНО» 🤢😈переплюнув свого папу Карло на100%
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05.09.2024 11:34 Відповісти
До схеми з легалізації понад 40 мільярдівонів причетний ЗЕ
Ну й що з того???
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04.09.2024 14:42 Відповісти
Причетність офшорів Одного Клоуна до відмивання коштів "Привату" сором'язливо не згадується.
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04.09.2024 14:53 Відповісти
Брехня. За попередника у справі Коломойського не було прізвища Курченка. Або попередник його відмазував, або те, що з'явився зараз Курченко фігня.
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04.09.2024 14:54 Відповісти
В таких випадках має бути законодавчо передбачена конфіскація майна у нього, його родичів та всієї банди.
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04.09.2024 15:00 Відповісти
ні, тільки заочний арешт із розстрілом, але після виїзду за кордон.
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04.09.2024 15:32 Відповісти
Папереднікі янголи ісвінарчуки порівнюючи з ЗЕОМАНСЬКИМИ резніковим, Татаровим, Шурмою, Тимошенко, арахламідієюГетьманцнвем ……… банду Геть !
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05.09.2024 11:38 Відповісти
від кого і від чого ховається негромадянин України в українській в'язниці?
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04.09.2024 15:33 Відповісти
від америцької Феміди....
"на сохранєніє" сів
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04.09.2024 17:39 Відповісти
"У передвиборчій програмі нинішнього президента України Зеленського не було слова «деолігархизація». Але його сценічний герой Голобородько, за якого фактично і проголосували українці, саме це й робив - протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну. Тож подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

Але в реальності один із українських олігархів - Ігор Коломойський - виявився його бізнес-партнером. І мав великі сподівання на наступну п'ятирічку: щонайменше повернути собі втрачене - наприклад, «Приватбанк», а краще - суттєво розширити вплив на владу та політичну ситуацію в країні."
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04.09.2024 16:24 Відповісти
У 2019 році Коломойський та його телеканал активно підтримували Зеленського як кандидата на президентських виборах.
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04.09.2024 16:29 Відповісти
/// надалі ці гроші продавалися "Реал банку" /// як можна гроші продати за гроші що там коломойський в СБУ курить чи СБУ у коломойського курить
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04.09.2024 22:39 Відповісти
Ще одне вилізло, за зє голосував?)
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05.09.2024 05:35 Відповісти
за СБУ,які вже 10 років шукають вкрадене бабло
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05.09.2024 08:52 Відповісти
Як можна продавати? Усе продається, і гроші теж. Наприклад: я відношу 1000000 баксів до банку і кажу:"Через рік віддасте 1100000."
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05.09.2024 09:58 Відповісти
це ти ставиш деп реальним баблом, а коломойський якоби приніс в касу 1 млн., а потім йому якоби віддали цей ж 1 млн. і + 100000 % уже реальним баблом
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05.09.2024 18:32 Відповісти

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