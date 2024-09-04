Справа Коломойського: До схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк Курченка

Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановило, що схема з легалізації бізнесменом Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що Коломойський, щоб приховати походження незаконно отриманих грошей, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

"Так Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "Приватбанку", надалі ці гроші продавалися "Реал банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня", – пояснили детективи.

За даними слідства, реалізація схеми з маскування незаконного походження грошей тривала впродовж 2 років.

Зазначимо, що "Реал банком" володіли бізнесмен Сергій Курченко та компанії "Сім'ї" експрезидента-втікача Віктора Януковича.

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Як повідомлялося, 21 серпня Бюро економічної безпеки повідомило про завершення досудового розслідування стосовно ексвласника "Приватбанку", бізнесмена Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу "Приватбанку", а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані, уточнювали у БЕБ.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

У чому підозрюють Коломойського

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". Наразі САП оскаржує це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).