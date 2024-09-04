Санкції працюють: "Газпром" відклав найбільші проєкти в Арктиці після рекордного в історії збитку

Рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані держреєстру з геологічного вивчення надр.

Як зазначається, великі проєкти російської газової монополії на арктичному шельфі, де, за даними Міненерго РФ, знаходиться 20% російських запасів нафти і понад 70% газу, було вирішено відкласти.

У Карському морі, де "Газпром" володіє 11 ліцензіями, компанія перенесла з 2029-2031 на 2033-2025 роки буріння свердловин на Ленінградській ділянці надр та на чотири роки відклала роботи на Обручівській ділянці: спочатку їх планували на 2029-2032 роки, а тепер – на 2033-2036.

Буріння на Невській ділянці замість 2032 року за новим графіком відбудеться 2036 року, а Морську ділянку вирішили виключити із плану зовсім.

У Баренцевому морі, де у "Газпрому" ліцензовано 7 ділянок, роботи також відкладаються на чотири роки – з 2031-2032 років. до 2035-2036 років. Йдеться про Ведмежу та Ферсманівську ділянки, де планували пробурити три свердловини.

Відкласти до "кращих часів"

Пустити під ніж план арктичних робіт "Газпром" вирішив після різкого погіршення свого фінансового стану та невдалих переговорів із Китаєм щодо будівництва нового трубопроводу "Сила Сибири-2".

Втім, Росія розглядає можливість поставок до Монголії "дешевого газу" в разі будівництва трубопроводу до Китаю "Сила Сибири-2", і також ведеться підготовка міжурядової угоди щодо поставок Монголії нафтопродуктами зі знижкою.

Однак Монголія не включила "Силу Сибири-2" до плану національного розвитку на найближчі 'ять років.

Новий китайський контракт відчайдушно потрібен "Газпрому", який після початку повномасштабної війни проти України втратив дві третини експорту й минулого року продав за кордон рекордно низький обсяг газу з 1985 року. Підсумком став перший за чверть століття річний збиток, який становив 629 млрд руб.

Проблеми "Газпрому"

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

У травні цього року акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.