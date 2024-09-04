Швейцарія не скасовуватиме статус захисту для українських біженців до березня 2026 року

Швейцарський уряд вирішив не скасовувати до 4 березня 2026 року тимчасовий статус захисту (Status S) для українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії, передає Укрінформ.

"Очікується, що ситуація в Україні не зміниться в осяжному майбутньому. Тому на засіданні 4 вересня Федеральна рада вирішила не скасовувати статус захисту S для українських біженців до 4 березня 2026 року та продовжити до цього часу заходи підтримки цієї групи осіб", – сказано в заяві.

Як зазначається, це рішення вносить ясність не лише для українських біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців на наступні 18 місяців.

"З огляду на членство Швейцарії в Шенгенській зоні Федеральна рада вважає життєво важливою тісну координацію з ЄС, який 13 червня вирішив продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року", – також ідеться в повідомленні.

Федеральна рада Швейцарії вирішила надати українським біженцям статус захисту S з 12 березня 2022 року. Він надається, доки людям загрожує серйозна загальна небезпека.

Станом на кінець серпня близько 66 тис. українців мають статус захисту S у Швейцарії.

Як повідомлялося, станом на 30 червня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС отримали близько 4,32 млн громадян інших країн, які виїхали з України після початку повномасштабної російської агресії.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах. Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,36 млн осіб; 31,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (966,78 тис.; 22,4%) та Чехії (360,78 тис.; 8,4%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.