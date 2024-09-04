Unilever заявила про вихід із Росії. Компанії належать бренди Domestos, Lipton і Dove

Транснаціональний концерн Unilever отримав дозвіл російського уряду на продаж місцевих активів. Компанія є одним із лідерів світового ринку косметики, парфумерії, побутової хімії та інших товарів повсякденного попиту. Їй належать бренди Axe, Dove, Rexona, Knorr, Lipton, Domestos та інші.

Про це пише РБК із посиланням на обізнане джерело, передає The Moscow Times.

За словами співрозмовника видання, угоду схвалили наприкінці серпня. Unilever продасть свій підрозділ "Юнілевер Русь" – серед іншого він володіє правами на бренди морозива "Магнат" та "Инмарко", косметики "Чистая линия", "Бархатные ручки" та "Черный жемчуг".

Як зазначається, покупця "визначено, але не названо".

Вартість активів оцінюється в 35-40 млрд руб. (близько 350-400 млн євро) з урахуванням дисконту. При цьому на кінець 2022 року ця сума була більш ніж удвічі вищою і становила 900 млн євро.

Реакція Unilever на повномасштабне вторгнення Росії

Як повідомлялося, у березні 2022 року Unilever заявила про призупинення імпорту та експорту своєї продукції в та з РФ. Також були припинені витрати на ЗМІ та рекламу, а також нові інвестиції у російський бізнес. При цьому російська дочірня компанія – ТОВ "Юнілевер Русь" – продовжувала працювати.

Компанія призупинила постачання своєї продукції в РФ та експорт товарів з території країни, при цьому Unilever пообіцяла зберегти продаж коштів особистої гігієни та продуктів, що виробляються на чотирьох російських заводах: у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Омську та Тулі.

Unilever має чотири заводи та понад 3 тис. працівників у Росії, за підсумками 2022 року російський бізнес забезпечив 1,4% обороту та 2% чистого прибутку групи.

Загалом Unilever працює більш ніж у 100 країнах.

У липні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в Росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року.

У березні цього року Unilever почала будівництво нової фабрики в Білій Церкві (Київська область) й офіційно заклала пам’ятну капсулу на місці майбутнього підприємства в індустріальному парку "Біла Церква".