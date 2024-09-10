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Новини
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Естонія змінює умови для виплати компенсацій за оренду житла українським біженцям

естонія

Із 11 вересня Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до Естонії.

Про це пише ERR.

Наразі компенсація не залежить від доходу біженця, і про неї можуть клопотати всі військові біженці, які прибули до Естонії з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист.

Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

У листі, надісланому місцевим органам самоврядування, гендиректорка департаменту Марет Маріпуу зазначила, що наразі в Естонії проживає значна кількість українських біженців, які перебувають у країні вже понад рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинного посвідки на проживання.

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За словами посадовиці, з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана лише у тому випадку, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженці мають отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні.

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біженці (695) компенсації (330) мігранти (433) Естонія (289)


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Правильно! Досить вже годувати шаро*обів
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10.09.2024 11:21 Відповісти
а тут є такі "біженці" з рашки, що жили там ... а потім приїхали сюди, та просят надати фейковий договір аренди житла за для отримання компенсації ... лугандони та дамбабвійці
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10.09.2024 13:17 Відповісти
Женіть цих хитровжарених біженців статевими ганчірками!
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10.09.2024 14:03 Відповісти
статеві - це ті що з підлоги ? )) "пекельні борошна" )))
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10.09.2024 17:57 Відповісти

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