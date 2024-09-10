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Новини
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Родина "Слуги народу" Іванісова за час його депутатства придбала автівок та нерухомості на майже $2 мільйони, – ЗМІ

руслан,иванисов

Родина народного депутата Романа Іванісова за роки його роботи у Верховній раді придбала автомобілів і житла на майже $2млн, хоча загальна сума готівкових заощаджень була майже вдвічі меншою.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначають журналісти, на момент парламентських виборів у 2019 році нардеп декларував скромні активи та заробітки, але при цьому вказував величезні суми заощаджень в готівці, загалом на орієнтовно $1 млн.

При цьому, до потрапляння в парламент нардеп показував в декларації лише дохід від оренди, власну зарплату в 56 тис. грн і зарплату дружини (за весь 2019 рік) на рівні 37 тис. грн.

Водночас із 2020 року дружина нардепа Марина Іванісова почала активно витрачати заощадження. Так, наприклад, у лютому і квітні 2020-го жінка придбала одразу два нових преміальних Mercedes – GLE350 та GLS400, витративши на них близько 200 тис. гнр.

Тоді ж дружина нардепа інвестувала в одразу дві квартири, три паркомісця і три веломісця в ЖК Manhattan city поблизу центрального київського вокзалу. Нерухомість тоді мала б обійтися Іванісовій ще в приблизно $320 тис. У наступному, 2021-му, Марина Іванісова придбала також новий Volkswagen Multivan за $90 тис.

Восени 2022-го, вже після початку повномасштабного вторгнення, сам нардеп інвестував понад 12 млн грн у ще дві квартири в Києві. Відповідно до його декларації, ці гроші належали його матері Ірині Іванісовій. Жінці 66 років і вона зареєстрована як ФОП в Бердянську. Значну суму зароблених коштів Іванісова пояснила журналістам тим, що все життя працює підприємцем і "заощадженнями бабусі".

Цікаво, що попри значні вливання Іванісових в нерухомість в Києві, матір нардепа продовжує перебувати в тимчасово окупованому Бердянську і вже перереєструвала свій ФОП за російським законодавством.

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У 2023 році родина Іванісова продовжила купувати нерухомість. Так, дружина нардепа придбала одразу три земельні ділянки і котедж, який ще добудовують, в котеджному містечку Ariel Village, що поблизу Києва.

Попри те, що на момент здійснення цієї операції забудовник продавав тут будинки за мінімум 30 млн грн, земля і будинок Марині Іванісовій, за декларацією, обійшлися нібито в трохи більше 3 млн грн. Цей факт жінка пояснила журналістам тим, що купила за ту вартість, за яку продавали.

"Сам народний депутат, пославшись на зайнятість, попросив журналістів скинути питання в один з месенджерів. Але станом на момент виходу ефіру відповідей так і не надав. Іронічно, що в парламенті Роман Іванісов входить до складу антикорупційного комітету Верховної Ради", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, у 2019 році народного депутата Романа Іванісова виключили з фракції "Слуги народу" після появи даних про його судимість за зґвалтування. Водночас він продовжив роботу в парламенті, і нині представляє депутатську групу "Відновлення України".

Автор: 

авто (4126) нерухомість (541) Іванісов Роман (1)


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Топ коментарі
+18
Топ 1 кормушка.
Якийсь поц в 2019 кричав на стадіоні що він все порішає, а вийшло так він все очолив корупцію.
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10.09.2024 12:09
+14
Так, а чого ви на нього наїжжаєте - він же сказав, як його дружбани і корєша з підворотні - "порєшаєм" і...порішав...для них. І повірте, ТАКОГО рівня бандитизму на рівні країни, навіть італійська та американська мафії не можуть собі ні дозволити, ні уявити, що таке можливо - хакнути ЦІЛУ країну і підпоряткувати її МАФІЇ!
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10.09.2024 12:15
+14
Та нормальний "слуга"-гвалтівник ( мав за це судимість)..... Типовий.
Мудрому наріду саме такі подобаються. Такого самого Янучару навіть президентом обирали.
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10.09.2024 12:22
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Це не те, про що ви подумали...
"Это друго..."
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10.09.2024 12:08 Відповісти
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10.09.2024 12:09 Відповісти
Цей мабуть полуницю продавав...🍓
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10.09.2024 14:26 Відповісти
Топ 1 кормушка.
Якийсь поц в 2019 кричав на стадіоні що він все порішає, а вийшло так він все очолив корупцію.
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10.09.2024 12:09 Відповісти
Так, а чого ви на нього наїжжаєте - він же сказав, як його дружбани і корєша з підворотні - "порєшаєм" і...порішав...для них. І повірте, ТАКОГО рівня бандитизму на рівні країни, навіть італійська та американська мафії не можуть собі ні дозволити, ні уявити, що таке можливо - хакнути ЦІЛУ країну і підпоряткувати її МАФІЇ!
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10.09.2024 12:15 Відповісти
Не можеш перемогти - очолюй! Гундос зрозумів, що корупцію не подолає і самовіддано її очолив.
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10.09.2024 12:17 Відповісти
Щоб боротися ефективно з мафією треба її очолити!
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10.09.2024 12:43 Відповісти
Та всі депутати, особливо "слуги" приросли статками. Хіба це новина? Ото була би новина, якби хтось із них на постійні основі донатив на ЗСУ
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10.09.2024 12:10 Відповісти
Ви, мабуть, дивитесь тільки "єдинй мудозвон" і не знаєте нічого про фракцію ЄС...навіть і не чули про таку.
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10.09.2024 12:16 Відповісти
Ну разве мужчинка не умничка?
Так прибарахлиться во время войны
Не всякий мужчинка умеет
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10.09.2024 12:11 Відповісти
зато паржалі
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10.09.2024 12:14 Відповісти
Та так, що аж закашлялись...кров'ю, правда.
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10.09.2024 12:17 Відповісти
От і Іванісов підтягнувся до сильних світу сього
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10.09.2024 12:18 Відповісти
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10.09.2024 12:20 Відповісти
Та нормальний "слуга"-гвалтівник ( мав за це судимість)..... Типовий.
Мудрому наріду саме такі подобаються. Такого самого Янучару навіть президентом обирали.
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10.09.2024 12:22 Відповісти
Просто вони всі фартові в бізнесі та бабусиних заощадженнях. Це їх версія
Злодій, гвалтивник та шахрай. Що тут казати
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10.09.2024 12:23 Відповісти
Партія відновлення України!Оце ****** відновлює,що пиль стовпом стоїть.
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10.09.2024 12:24 Відповісти
Кого ви,плядь,понабирали?
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10.09.2024 12:25 Відповісти
Ані очєнь Адарйонниє бізьньєсмьєни, у них просто бізьньєс папьйор...
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10.09.2024 12:26 Відповісти
ак, наприклад, у лютому і квітні 2020-го жінка придбала одразу два нових преміальних Mercedes - GLE350 та GLS400, витративши на них близько 200 тис. гнр. - а шо??? так можно было???
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10.09.2024 12:32 Відповісти
як неочікувано, понабирали в депутати усіляку шваль, а потім дивуються...
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10.09.2024 12:39 Відповісти
Так можна жити під час війни. Нащо щось міняти?
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10.09.2024 12:42 Відповісти
Це той , що має судимість за згвалтування?
Не поганий соціальний ліфт для карного злочинця. Кого тільки потужний не витягнув з клоаки на політичну сцену)))
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10.09.2024 12:42 Відповісти
Цей "депутат" р. іванісов "конкретний фрукт":

"Пологівський райсуд Запорізької області підтвердив судимість нардепа зі «Слуги народу» Романа Іванісова за групове зґвалтування.

Як зазначається, суд розглядав справу за обвинуваченням Романа Іванісова у злочинах передбачених частиною 3 статті 117 (Кримінального кодексу 1960 року) (зґвалтування групою осіб) та частину 2 статті 118 (задоволення статевої пристрасті неприроднім способом). Офіційне підтвердження від суду отримало видання «https://4vlada.com/sud-ofitsijno-pidtverdyv-informatsiiu-pro-vyrok-ivanisovu-za-uchast-u-grupovomu-zghvaltuvanni?fbclid=IwAR2jPKEGxRtpqWDpBqkBp-nYgJHe81DfwYrC-2PN307-SeQ612wCJR6cLFw Четверта влада ».

«Вироком Пологівського районного суду Запорізької області від 21-го березня 1996 року Роман Іванісов визнаний винним у закінченому злочині - груповому задоволенні пристрасті неприродним способом (фактично оральному згвалтуванні) та у замаху на згвалтування (вагінальне)», - сказано у відповіді суду."
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10.09.2024 12:44 Відповісти
справа не в корумпованій мафії, а злочиної бездіяльності влади та органів безпеки
втім, мафія це і є зрощування злочинців та влади
українська влада - це мафія
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10.09.2024 12:55 Відповісти
2 мільйони на дрони було б не погано, Ще й одного землекопа на підтримку для окопів..А якщо всіх депутатів, а якщо все зелене шоблийобли порахувати, такі цифри... Все для фронту, все для перемоги!Коли вже з'явиться тей український Робінгуд?
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10.09.2024 12:59 Відповісти
бердяньса черешня. а хто задає питання -той порохобот, або агент кремля
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10.09.2024 13:01 Відповісти
Виплати в конвертах... така ситуація по кожному депутату, просто не всі паляться
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10.09.2024 13:06 Відповісти
Вже не перший "халімон" спалився, але їм від цього не холодно й не жарко.
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10.09.2024 14:31 Відповісти
Меня не перестает мучать один вопрос: чем думали 73% бараны? Эти бараны хоть догадываются для чего им нужен головный мозг?
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10.09.2024 13:13 Відповісти
ЗЕКО-*****, вона така - "новиє ліца", але, як ніколи, вони схожі на старі зморшкуваті і погано підтерті сраки!!! Що я можу сказати? От кажуть про "мудрість українського народу", а я можу сказати, що 3/4 просто інфантильні, безвідповідальні, або ж дебільні! В мене вже давно ЖОДНОЇ толерастії до тупих виборців клоуна - це ви, тварюки, привели в країну війну... Так, почало її Х.йло, але чому за Зє, а не за Поршенка? Чому дороги будувались по напрямках наступу? Хто хотів зазирнути (можливо, й полизати) у вічко Х.йла? Хто розмінував Чонгар і Донбас? Хто згорнув ракетні програми і виробництво техніки? І, врешті решт, після переліченого, хто крім само-собою Х.йла, винен в десятках і сотнях тисяч смертей? НОРМАЛЬНА людина вже б вибачилась і застрелилась, а не записувала дебільні вілосики на смартфон - тік-токер всратий і гундосий (((
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10.09.2024 13:19 Відповісти
ось такі Слуги Уроду працюють на Зелену Шмарклю та його посіпак ... понаобирало 73 відсоткове бидло
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10.09.2024 13:19 Відповісти
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10.09.2024 13:46 Відповісти
А що ж ви хотіли? Це ж член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, а не звичайний та пересічний громадянин.

Мені здається, що час замінити слово «антикорупційний» чи то комітет, чи то інший орган, в чий назві є це визначення, на корупційний, бо нащва має відповідати суті!https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-novynarnia.com-3
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10.09.2024 13:35 Відповісти
как люди должны погибать за проклятых слуг зелёного вот в чем вопрос.
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10.09.2024 15:35 Відповісти
люди защищают свою страну от росийсько-фашистских оккупантов.

А свои вопрос, кацап смердящий, можешь засунуть себе в задницу.
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10.09.2024 16:25 Відповісти
мда, 2019!
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10.09.2024 16:24 Відповісти

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