Родина "Слуги народу" Іванісова за час його депутатства придбала автівок та нерухомості на майже $2 мільйони, – ЗМІ
Родина народного депутата Романа Іванісова за роки його роботи у Верховній раді придбала автомобілів і житла на майже $2млн, хоча загальна сума готівкових заощаджень була майже вдвічі меншою.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.
Як зазначають журналісти, на момент парламентських виборів у 2019 році нардеп декларував скромні активи та заробітки, але при цьому вказував величезні суми заощаджень в готівці, загалом на орієнтовно $1 млн.
При цьому, до потрапляння в парламент нардеп показував в декларації лише дохід від оренди, власну зарплату в 56 тис. грн і зарплату дружини (за весь 2019 рік) на рівні 37 тис. грн.
Водночас із 2020 року дружина нардепа Марина Іванісова почала активно витрачати заощадження. Так, наприклад, у лютому і квітні 2020-го жінка придбала одразу два нових преміальних Mercedes – GLE350 та GLS400, витративши на них близько 200 тис. гнр.
Тоді ж дружина нардепа інвестувала в одразу дві квартири, три паркомісця і три веломісця в ЖК Manhattan city поблизу центрального київського вокзалу. Нерухомість тоді мала б обійтися Іванісовій ще в приблизно $320 тис. У наступному, 2021-му, Марина Іванісова придбала також новий Volkswagen Multivan за $90 тис.
Восени 2022-го, вже після початку повномасштабного вторгнення, сам нардеп інвестував понад 12 млн грн у ще дві квартири в Києві. Відповідно до його декларації, ці гроші належали його матері Ірині Іванісовій. Жінці 66 років і вона зареєстрована як ФОП в Бердянську. Значну суму зароблених коштів Іванісова пояснила журналістам тим, що все життя працює підприємцем і "заощадженнями бабусі".
Цікаво, що попри значні вливання Іванісових в нерухомість в Києві, матір нардепа продовжує перебувати в тимчасово окупованому Бердянську і вже перереєструвала свій ФОП за російським законодавством.
Читайте також: Посадовець Одеської митниці за перший рік великої війни накупив елітних автівок на 7 мільйонів, – НАЗК
У 2023 році родина Іванісова продовжила купувати нерухомість. Так, дружина нардепа придбала одразу три земельні ділянки і котедж, який ще добудовують, в котеджному містечку Ariel Village, що поблизу Києва.
Попри те, що на момент здійснення цієї операції забудовник продавав тут будинки за мінімум 30 млн грн, земля і будинок Марині Іванісовій, за декларацією, обійшлися нібито в трохи більше 3 млн грн. Цей факт жінка пояснила журналістам тим, що купила за ту вартість, за яку продавали.
"Сам народний депутат, пославшись на зайнятість, попросив журналістів скинути питання в один з месенджерів. Але станом на момент виходу ефіру відповідей так і не надав. Іронічно, що в парламенті Роман Іванісов входить до складу антикорупційного комітету Верховної Ради", – зазначили журналісти.
Нагадаємо, у 2019 році народного депутата Романа Іванісова виключили з фракції "Слуги народу" після появи даних про його судимість за зґвалтування. Водночас він продовжив роботу в парламенті, і нині представляє депутатську групу "Відновлення України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Это друго..."
Якийсь поц в 2019 кричав на стадіоні що він все порішає, а вийшло так він все очолив корупцію.
Так прибарахлиться во время войны
Не всякий мужчинка умеет
Мудрому наріду саме такі подобаються. Такого самого Янучару навіть президентом обирали.
Злодій, гвалтивник та шахрай. Що тут казати
Не поганий соціальний ліфт для карного злочинця. Кого тільки потужний не витягнув з клоаки на політичну сцену)))
"Пологівський райсуд Запорізької області підтвердив судимість нардепа зі «Слуги народу» Романа Іванісова за групове зґвалтування.
Як зазначається, суд розглядав справу за обвинуваченням Романа Іванісова у злочинах передбачених частиною 3 статті 117 (Кримінального кодексу 1960 року) (зґвалтування групою осіб) та частину 2 статті 118 (задоволення статевої пристрасті неприроднім способом). Офіційне підтвердження від суду отримало видання «https://4vlada.com/sud-ofitsijno-pidtverdyv-informatsiiu-pro-vyrok-ivanisovu-za-uchast-u-grupovomu-zghvaltuvanni?fbclid=IwAR2jPKEGxRtpqWDpBqkBp-nYgJHe81DfwYrC-2PN307-SeQ612wCJR6cLFw Четверта влада ».
«Вироком Пологівського районного суду Запорізької області від 21-го березня 1996 року Роман Іванісов визнаний винним у закінченому злочині - груповому задоволенні пристрасті неприродним способом (фактично оральному згвалтуванні) та у замаху на згвалтування (вагінальне)», - сказано у відповіді суду."
втім, мафія це і є зрощування злочинців та влади
українська влада - це мафія
Мені здається, що час замінити слово «антикорупційний» чи то комітет, чи то інший орган, в чий назві є це визначення, на корупційний, бо нащва має відповідати суті!https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-novynarnia.com-3
А свои вопрос, кацап смердящий, можешь засунуть себе в задницу.