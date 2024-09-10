Apple програла суд на 13 мільярдів євро у справі про податкові пільги в Ірландії

Американська технологічна компанія Apple 10 вересня програла суд у справі про сплату податків в Ірландії на 13 млрд євро ($14,4 млрд).

Як пише Bloomberg, це стало поштовхом до посилення боротьби ЄС з податковими пільгами, які держави надають великим компаніям, передає Forbes.

Зазначається, що суд ЄС у Люксембурзі підтримав рішення 2016 року про те, що Ірландія порушила закон про державну допомогу, надавши виробнику iPhone несправедливу перевагу.

Суд постановив, що рішення суду нижчої інстанції на користь Apple має бути скасоване, а гроші – повернуті.

У чому суть справи

У 2016 році ЄС вирішив, що Ірландія незаконно подарувала Apple 13 млрд євро у вигляді податкових пільг, і постановив забрати субсидію. За чотири місяці цього не сталося, і Євроссоюзу звернувся до суду. Через два роки американська компанія перевела суму з відсотками – 14,3 млрд євро – на спецрахунок.

Водночас у 2020 році Apple виграла перший акт податкового бою з ЄС – виробник iPhone домігся у суді скасування рішення про гігантську доплату в бюджет Ірландії.

Через податкові схеми країни Євросоюзу втрачають понад 250 млрд євро на рік, за підрахунками влади ЄС.