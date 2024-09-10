"Кабмін не залучений": Шмигаль поклав відповідальність за майбутнє транзиту газу і нафти з РФ на Офіс президента

Кабінет Міністрів не залучений до перемовин щодо транзиту російського газу та нафти через територію України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Укрінформ.

Він розповів, що не знає подробиць переговорів про транзит азербайджанського газу через Україну замість російського, однак упевнений у відсутності переговорів щодо продовження транзиту "блакитного палива" з Росії.

"Сьогодні український уряд, я, як прем'єр-міністр, ми не залучені до перемовин щодо транзиту російського газу або нафти", – наголосив Шмигаль.

Він також прокоментував санкції щодо російського "Лукойлу", що призвело до призупинення транзиту нафти цією компанією через Україну.

"Накладання санкцій на "Лукойл", як на одного із найбільших донорів російського бюджету – це прерогатива РНБО та Служби безпеки України. Ми це не оспорюємо", – сказав очільник уряду.

У цьому контексті Шмигаль зазначив, що Україну влаштовує, що транзит російської нафти здійснюватиме угорська компанія MOL, яка купуватиме нафту у "Лукойлу" на кордоні з Білоруссю і оплачуватиме її транзит через Україну.

Водночас голова уряду наголосив, що Україна продовжує транзит російської нафти та газу з огляду на свої зобов'язання перед європейськими партнерами.

"У нашій угоді про асоціацію (з ЄС, – ред.) є обов'язок України надійно забезпечувати європейські країни газом і нафтою. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією", – додав Шмигаль.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

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У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.