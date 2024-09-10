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Новини
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"Кабмін не залучений": Шмигаль поклав відповідальність за майбутнє транзиту газу і нафти з РФ на Офіс президента

шмигаль

Кабінет Міністрів не залучений до перемовин щодо транзиту російського газу та нафти через територію України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Укрінформ.

Він розповів, що не знає подробиць переговорів про транзит азербайджанського газу через Україну замість російського, однак упевнений у відсутності переговорів щодо продовження транзиту "блакитного палива" з Росії.

"Сьогодні український уряд, я, як прем'єр-міністр, ми не залучені до перемовин щодо транзиту російського газу або нафти", – наголосив Шмигаль.

Він також прокоментував санкції щодо російського "Лукойлу", що призвело до призупинення транзиту нафти цією компанією через Україну.

"Накладання санкцій на "Лукойл", як на одного із найбільших донорів російського бюджету – це прерогатива РНБО та Служби безпеки України. Ми це не оспорюємо", – сказав очільник уряду.

У цьому контексті Шмигаль зазначив, що Україну влаштовує, що транзит російської нафти здійснюватиме угорська компанія MOL, яка купуватиме нафту у "Лукойлу" на кордоні з Білоруссю і оплачуватиме її транзит через Україну.

Водночас голова уряду наголосив, що Україна продовжує транзит російської нафти та газу з огляду на свої зобов'язання перед європейськими партнерами.

"У нашій угоді про асоціацію (з ЄС, – ред.) є обов'язок України надійно забезпечувати європейські країни газом і нафтою. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією", – додав Шмигаль.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

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У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну. 

Автор: 

газ (7929) нафта (4782) росія (14194) транзит (634) транзит газу (644)


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Топ коментарі
+21
Опа, а це вже підстава найвЯлічайшага з зпвгоспом.
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10.09.2024 16:47
+21
Він зайвий раз підтвердив, що він ніщо, як і його кабмін. Забув тільки додати, що його тримають, як цапа-відбувайла або, як зіц-голову.
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10.09.2024 16:58
+12
Те, що Шмигаль - дірка від бубліка - не новина.
Але. Виникає питання: ХТО веде ці перемовини, як і багато інших перемовин.
І коли перемовини проваляться - ХТО понесе відповідальність.
Шмигаль включає ідіота - він мабуть вже забув, що він Прем'єр-міністр.

Україна нагадує літак, де в кабіні пілотів під час польоту якісь випадкові недоумки викручують прилади з приборної панелі.
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10.09.2024 17:09
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Ой договориться він. Погнав бочку на д'єрмака!
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10.09.2024 16:46 Відповісти
Мабуть десь у жовтні зробить аріведерчи. Бо йому на себе таке брати нема сенсу.
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10.09.2024 16:48 Відповісти
через пару днів шмигалю "склєють ласти", мабудь.....
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10.09.2024 17:42 Відповісти
Опа, а це вже підстава найвЯлічайшага з зпвгоспом.
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10.09.2024 16:47 Відповісти
Він зайвий раз підтвердив, що він ніщо, як і його кабмін. Забув тільки додати, що його тримають, як цапа-відбувайла або, як зіц-голову.
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10.09.2024 16:58 Відповісти
пісєц катёнку! ))
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10.09.2024 17:00 Відповісти
і не просто "пісєц" а "пісєцЬ"....
3.14здець просто
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10.09.2024 17:43 Відповісти
Де межа цинізму від ОП ?,давати ворогу заробляти на продажі своєї нафти і газу транспортувавши через територію України ,що б ворог більше убивав українців і руйнував міста і села ,це злочин якого ніхто неи пробачить.
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10.09.2024 17:00 Відповісти
А Україна не заробляє на транзиті? Чи захід нас безкінечно буде фінансувати?
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10.09.2024 17:02 Відповісти
заробляє близько 1,5 млрд баксів в рік, тобто копійки
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10.09.2024 18:18 Відповісти
Транзит газу то єдине що захищає ГТС від орківських ракет, чим збираєтесь захищати трубу при закритті транзиту кулебиними лопатами?

По цій трубі так само прокачується український газ для промисловості та населення
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10.09.2024 17:31 Відповісти
Ви один тут за весь час таке написали. Багато хто поняття не має про те що Україна користується газом з рф а знають про транзит.
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10.09.2024 17:45 Відповісти
За счет транзита идет газораспределение.
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10.09.2024 19:12 Відповісти
Шмигаль носом шмигонув і відморозився...
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10.09.2024 17:01 Відповісти
Кабмін у нас тепер взагалі ні до чого не залучений. Контора "Рога і копита" якась.

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10.09.2024 17:01 Відповісти
Азербайджанці пишуть, що все, що вони могли продати, вже продано і йде через Туреччину в ЄС. Але хуьло запропонував Алієву поставки російського газу в Баку, тобто покрити потреби самого Азербайджану - і тоді рівно стільки ж Азербайджан зможе поставити в ЄС через Україну, але це буде де факто російський газ!!! Це шахрайський трюк!!!

Щодо нафти для Угорщини та Словаччини - за російську нафту ці країни повинні проводити проукраїнську політику в ЄС і нічого не блокувати.
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10.09.2024 17:03 Відповісти
Це гарнии хід Шмигаля - получи ОПа гранату
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10.09.2024 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/UgkxzJzxw3Jssh0AHkR8QhLqw6j2rrZYKJtC 1 час назад

Це ще не дно?
Російську нафту через Україну тепер буде постачати не Лукойл, а орбанівська компанія Mol.
Плюси для Угорщини - Україна тепер не зможе припинити постачання нафти, бо не зможе накласти санкції на компанію з ЄС так, як могла накладати на російські компанії.
Плюси для росії - мільярди доларів для продовження війни в Україні. Плюси для України - а ось тут складніше. Бо видимих плюсів від цього рішення для України немає.
Злі язики говорять, що тим, хто ухвалив це рішення, буде капати з кожної тони російської нафти для Орбана. Але ми в це не повіримо. Бо то ж старі бариги катали договорняки. А тепер в нас, слава богу, новий, несистемний і незламний президент і він заробляти на крові українців не буде.
Тому привітаємо це потужне рішення, яке наближає нас до перемоги так само потужно, як кожен дзвінок в мережі мобільних операторів і кожен ковток лавандового рафа у барберів.
І так, за вже звичним сценарієм, про важливу подію українцям повідомляє не власна держава, а закордонні ЗМІ. Сором. (с) Serhii Marchenko
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10.09.2024 17:08 Відповісти
кожен ковток лавандового рафа у барберів.
*************
Лавандовий раф якийсь. Навіть не уявляю, що це таке. А барбер, - це, тіпа, цилюрник з-за канави? Як Галахвастов? Цилюрник, він і в Африці цилюрник. А то понавидумували якихось "барберів", "ейчарів" та іншої *****. Срамота одна!

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10.09.2024 17:19 Відповісти
Mol там Shell власник, амери фактично через фонди прокладки
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10.09.2024 17:32 Відповісти
Те, що Шмигаль - дірка від бубліка - не новина.
Але. Виникає питання: ХТО веде ці перемовини, як і багато інших перемовин.
І коли перемовини проваляться - ХТО понесе відповідальність.
Шмигаль включає ідіота - він мабуть вже забув, що він Прем'єр-міністр.

Україна нагадує літак, де в кабіні пілотів під час польоту якісь випадкові недоумки викручують прилади з приборної панелі.
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10.09.2024 17:09 Відповісти
Гончарук і Шмигаль, виключно присутні, за регламентом КМУ, як істукани! Ось такий,Адабрямс… І запис їм за це, у Трудовій…
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10.09.2024 17:37 Відповісти
Переговори веде перший з аббревіатури ЕрЗе. Для нього діла азербайджанців не чужі (його рід горських євреїв походить звідти). Президентом в Лукойлі теж земляк, а віце-президентом там відомий авторитетний підприємець-грузінець. В часи Віті Ростовського саме Лукойл крупно торгував в Україні, а авторитетному грузінцю сама Київрада винна купу бабла. Суди,ясна річ, на стороні грузінца.
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10.09.2024 17:49 Відповісти
Шмигаль,
Україна - парламентна республіка,
чи ні?

Шмигаль,
Уряд в Україні обирає Парламент-Рада, чи ОП (КоЗел - команда Зеленського (Єрмак)?
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10.09.2024 17:55 Відповісти
Це на Шмигаля поклали з прибором. Він стереже крісло для второго члєна Ставкі Хрипатого Боневтіка. А той дуже хоче ввійти в історію свого наріда як премьєр-міністр чужестранного государства. Це і дбуде помста за побиття київськими князями Хазарії, що і потягнуло митарства горських татів.
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10.09.2024 17:56 Відповісти
Але ж офіс відповідальний за туалетний папір і скрепки .
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10.09.2024 17:59 Відповісти
Після перемоги спитаємо у буратінки, чим насправді займався дєрьмак увесь цей час відповідно до його професійних повноважень (посадової інструкції).
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10.09.2024 19:36 Відповісти
Є інша проблема. Якщо зупиниться транзит. Газу у населення і підприємств не буде.
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10.09.2024 18:14 Відповісти
Гоям это знать не нужно
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10.09.2024 19:25 Відповісти
шмигаль, шо ж ти хазу (ОП) палиш? дєрьмак тобі цього не пробачить.
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10.09.2024 19:30 Відповісти
А шо сі сталося ? Запахло смаженним ? Здається шо скоро скажуть, шо 🤡 нелегітимний ?!!!! Ну хочь помріяти і те приємно !
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10.09.2024 19:31 Відповісти
Шмургаль давно на все поклав
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10.09.2024 20:02 Відповісти
Дозвольте поцікавитись - до чого взагалі дотичний кабінет міністрів?
Здається, тільки до однієї речі - до підвищення податків.
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10.09.2024 20:35 Відповісти
Сум у тому, що знов рашка буде отримувати кошти за газ через Баку…Азербайджан некрасиво заробляє на життях українців. А Баку не юанями буде платити, а скоріш валютою, яка так потрібна агрессорці
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10.09.2024 21:14 Відповісти
В наслідок державного перевороту 2019 Конституція України розчавлена чобітами "кварталу95", встановлено автократичне правління Україною Єрмаком, якому "президент" передав всі свої повноваження - а той додатково захопив й управління всіма гілками влади…
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10.09.2024 23:39 Відповісти
Дограються
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10.09.2024 23:57 Відповісти
В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій.

Зеленський і ко. погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.
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11.09.2024 00:30 Відповісти

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