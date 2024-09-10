"Кабмін не залучений": Шмигаль поклав відповідальність за майбутнє транзиту газу і нафти з РФ на Офіс президента
Кабінет Міністрів не залучений до перемовин щодо транзиту російського газу та нафти через територію України.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції, передає Укрінформ.
Він розповів, що не знає подробиць переговорів про транзит азербайджанського газу через Україну замість російського, однак упевнений у відсутності переговорів щодо продовження транзиту "блакитного палива" з Росії.
"Сьогодні український уряд, я, як прем'єр-міністр, ми не залучені до перемовин щодо транзиту російського газу або нафти", – наголосив Шмигаль.
Він також прокоментував санкції щодо російського "Лукойлу", що призвело до призупинення транзиту нафти цією компанією через Україну.
"Накладання санкцій на "Лукойл", як на одного із найбільших донорів російського бюджету – це прерогатива РНБО та Служби безпеки України. Ми це не оспорюємо", – сказав очільник уряду.
У цьому контексті Шмигаль зазначив, що Україну влаштовує, що транзит російської нафти здійснюватиме угорська компанія MOL, яка купуватиме нафту у "Лукойлу" на кордоні з Білоруссю і оплачуватиме її транзит через Україну.
Водночас голова уряду наголосив, що Україна продовжує транзит російської нафти та газу з огляду на свої зобов'язання перед європейськими партнерами.
"У нашій угоді про асоціацію (з ЄС, – ред.) є обов'язок України надійно забезпечувати європейські країни газом і нафтою. Ми готові виконувати нашу угоду про асоціацію, але ми не готові співпрацювати з Росією", – додав Шмигаль.
Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.
Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.
Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.
У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.
Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.
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3.14здець просто
По цій трубі так само прокачується український газ для промисловості та населення
Щодо нафти для Угорщини та Словаччини - за російську нафту ці країни повинні проводити проукраїнську політику в ЄС і нічого не блокувати.
Це ще не дно?
Російську нафту через Україну тепер буде постачати не Лукойл, а орбанівська компанія Mol.
Плюси для Угорщини - Україна тепер не зможе припинити постачання нафти, бо не зможе накласти санкції на компанію з ЄС так, як могла накладати на російські компанії.
Плюси для росії - мільярди доларів для продовження війни в Україні. Плюси для України - а ось тут складніше. Бо видимих плюсів від цього рішення для України немає.
Злі язики говорять, що тим, хто ухвалив це рішення, буде капати з кожної тони російської нафти для Орбана. Але ми в це не повіримо. Бо то ж старі бариги катали договорняки. А тепер в нас, слава богу, новий, несистемний і незламний президент і він заробляти на крові українців не буде.
Тому привітаємо це потужне рішення, яке наближає нас до перемоги так само потужно, як кожен дзвінок в мережі мобільних операторів і кожен ковток лавандового рафа у барберів.
І так, за вже звичним сценарієм, про важливу подію українцям повідомляє не власна держава, а закордонні ЗМІ. Сором. (с) Serhii Marchenko
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Лавандовий раф якийсь. Навіть не уявляю, що це таке. А барбер, - це, тіпа, цилюрник з-за канави? Як Галахвастов? Цилюрник, він і в Африці цилюрник. А то понавидумували якихось "барберів", "ейчарів" та іншої *****. Срамота одна!
Але. Виникає питання: ХТО веде ці перемовини, як і багато інших перемовин.
І коли перемовини проваляться - ХТО понесе відповідальність.
Шмигаль включає ідіота - він мабуть вже забув, що він Прем'єр-міністр.
Україна нагадує літак, де в кабіні пілотів під час польоту якісь випадкові недоумки викручують прилади з приборної панелі.
Україна - парламентна республіка,
чи ні?
Шмигаль,
Уряд в Україні обирає Парламент-Рада, чи ОП (КоЗел - команда Зеленського (Єрмак)?
Здається, тільки до однієї речі - до підвищення податків.
Зеленський і ко. погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 09.09.2024 року.