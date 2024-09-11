У Києві з 12 вересня відновлять рух між станціями метро "Героїв Дніпра" – "Теремки"

У Києві з 12 вересня відновлять повноцінний рух поїздів синьої гілкою метро між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки".

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська" завершені. У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки", – зазначив він.

Мер нагадав, що ремонтні роботи тривали 9 місяців.

За словами Кличка, за цей час фахівці підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 метрів, демонтували стару частину тунелю завдовжки 27 метрів і побудували нову.

Також посилили з обох сторін тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 метрів). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.

"Перегінний тунель між "Деміївською" – "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", – наголосив Кличко.

Вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості, уточнив він.

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Водночас паралельно з відновлювальними роботами були проведені експертні дослідження з визначення причин аварійної ситуації. Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме:

оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;

оправу тунелю було збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;

не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), зокрема, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю і місці зміни інженерно-геологічних умов основи;

жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтвердили грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.

Як повідомлялося, в ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями столичного метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.