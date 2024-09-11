Для будівництва меморіалу у Кривому Розі замовили гранітні плити по завищеній у 4 рази ціні

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міськради 20 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ "Протектікум" будівництво Меморіального комплексу (коригування) за 126,69 млн грн.

Того ж дня Департамент уклав угоду про зменшення договору на 45,86 млн грн, тому кінцева вартість робіт становить 80,83 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

За умовами угоди, до листопада 2025 року потрібно завершити виконати другу чергу будівництва Меморіального комплексу в секторі почесних поховань на частині земельної ділянки, призначеної для розширення кладовища "Центральне" Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області.

Друга черга включатиме центральну вхідну групу, каплицю, ритуальний майданчик, скульптуру-пам’ятник, благоустрій та озеленення території тощо.

Фінансування робіт здійснюватиметься з місцевого бюджету. Договірна ціна тверда.

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У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 18,83 млн грн припадає на поліровані гранітні плити Токівського родовища розміром 79х79х5 см по 8 875 грн за квадратний метр (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Цін на поліровані плити у відкритих джерелах не знайшлося, однак на інші вироби з граніту вони завищені у рази.

Зокрема, 2,55 млн грн у кошторисі передбачено на неполіровані плити таких же розмірів по 11 078 грн/кв. м. Компанії-виробники продають неполірований Токівський граніт товщиною 5 см по 2 904 грн за квадратний метр і термооброблені гранітні плити розміром 60х60х5 см по 2 892 грн, що майже вчетверо дешевше.

Крім того, 6,19 млн грн відведено на сіру термооброблену плитку з Покостівського граніту товщиною 30 мм по 7 675 грн за кв. м. ПП "Металстоун" продає таку плитку розміром 600х300х30 мм по 1 920 грн, а магазин каменю "Сад камня" пропонує її зі знижкою по 1 836 грн, що вчетверо дешевше.

Ще 4,36 млн грн виділено на поліровані бордюри ГП-5 з Токівського граніту розміром 700х2000х200х80 мм по 5 450 грн за метр. Виробник "Granex" продає їх по 990 грн без ПДВ, тобто з урахуванням податку буде 1 188 грн – більше ніж вчетверо дешевше від кошторисної ціни.

Загалом, ймовірна переплата по вищезазначених трьох позиціях складає майже 10 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Департамент розвитку інфраструктури міста з 2017 року очолює Іван Карий, уповноваженою особою з публічних закупівель є заступник директора департаменту Ігор Терещенко.

"Протектікум" рік тому зареєстрував Олексій Ільченко в Одесі зі статутним капіталом 1 000 грн. Фірмою керує та володіє Ігор Суховецький з Кривого Рогу. Нинішній підряд є першим в історії фірми.