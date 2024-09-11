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Новини
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Для будівництва меморіалу у Кривому Розі замовили гранітні плити по завищеній у 4 рази ціні

Проєкт Меморіального комплексу у Кривому Розі

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міськради 20 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ "Протектікум" будівництво Меморіального комплексу (коригування) за 126,69 млн грн.

Того ж дня Департамент уклав угоду про зменшення договору на 45,86 млн грн, тому кінцева вартість робіт становить 80,83 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

За умовами угоди, до листопада 2025 року потрібно завершити виконати другу чергу будівництва Меморіального комплексу в секторі почесних поховань на частині земельної ділянки, призначеної для розширення кладовища "Центральне" Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області.

Друга черга включатиме центральну вхідну групу, каплицю, ритуальний майданчик, скульптуру-пам’ятник, благоустрій та озеленення території тощо.

Фінансування робіт здійснюватиметься з місцевого бюджету. Договірна ціна тверда.

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У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 18,83 млн грн припадає на поліровані гранітні плити Токівського родовища розміром 79х79х5 см по 8 875 грн за квадратний метр (тут і далі ціни вказано з ПДВ). Цін на поліровані плити у відкритих джерелах не знайшлося, однак на інші вироби з граніту вони завищені у рази.

Зокрема, 2,55 млн грн у кошторисі передбачено на неполіровані плити таких же розмірів по 11 078 грн/кв. м. Компанії-виробники продають неполірований Токівський граніт товщиною 5 см по 2 904 грн за квадратний метр і термооброблені гранітні плити розміром 60х60х5 см по 2 892 грн, що майже вчетверо дешевше.

Крім того, 6,19 млн грн відведено на сіру термооброблену плитку з Покостівського граніту товщиною 30 мм по 7 675 грн за кв. м. ПП "Металстоун" продає таку плитку розміром 600х300х30 мм по 1 920 грн, а магазин каменю "Сад камня" пропонує її зі знижкою по 1 836 грн, що вчетверо дешевше.

Ще 4,36 млн грн виділено на поліровані бордюри ГП-5 з Токівського граніту розміром 700х2000х200х80 мм по 5 450 грн за метр. Виробник "Granex" продає їх по 990 грн без ПДВ, тобто з урахуванням податку буде 1 188 грн – більше ніж вчетверо дешевше від кошторисної ціни.

Загалом, ймовірна переплата по вищезазначених трьох позиціях складає майже 10 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Департамент розвитку інфраструктури міста з 2017 року очолює Іван Карий, уповноваженою особою з публічних закупівель є заступник директора департаменту Ігор Терещенко.

"Протектікум" рік тому зареєстрував Олексій Ільченко в Одесі зі статутним капіталом 1 000 грн. Фірмою керує та володіє Ігор Суховецький з Кривого Рогу. Нинішній підряд є першим в історії фірми.

Автор: 

Кривий Ріг (266) меморіал (18) тендер (2159) Prozorro (1746) закупівлі (2607)


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Топ коментарі
+10
Вілкул не красти не може ?
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11.09.2024 15:04
+7
Це що, війна вже закінчилася і більше нічого не прилетить від *уйла?
Ну розпилювання бюджету це ''священна корова'' для зелених.
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11.09.2024 15:08
+7
щось цінники піщли із завищенням в рази, відчувають ***** що дуже швидко цей "празднік" нечуваного дерибану закінчиться.
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11.09.2024 15:15
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Та ну, не може бути
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11.09.2024 15:01 Відповісти
Вілкул не красти не може ?
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11.09.2024 15:04 Відповісти
Оказывается Ложкул бывший морпех
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11.09.2024 15:21 Відповісти
Самозванець він, а не морпіх.
В інеті існує ше яскравіша світлинка, де оцей підар під назвою вілкул в обнімку з царьовим та золдостановим-"хірургом".
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11.09.2024 17:34 Відповісти
Саня 10%...
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11.09.2024 15:37 Відповісти
Це що, війна вже закінчилася і більше нічого не прилетить від *уйла?
Ну розпилювання бюджету це ''священна корова'' для зелених.
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11.09.2024 15:08 Відповісти
Там Юзік смотрящий,за Кривим Рогом,навряд чи таке мародерство пройшло без нього.
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11.09.2024 15:10 Відповісти
Вілкул зі своїми вілкулятами не сплять-мимо них ні копійки не пройде! Кляті мародери і ждуни рашки!
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11.09.2024 15:15 Відповісти
щось цінники піщли із завищенням в рази, відчувають ***** що дуже швидко цей "празднік" нечуваного дерибану закінчиться.
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11.09.2024 15:15 Відповісти
він може закінчитись тільки у 2 випадках:
1. ми програємо
2. народ скине чиновників зі своєї шиї.
так що цей "празднік" закінчиться не скоро, нажаль
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11.09.2024 15:32 Відповісти
НЕ власть, а самі уркагани. Пи#дець!
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11.09.2024 15:17 Відповісти
жити за рахунок інших - це основна функція держави/чиновників/
вони по іншому грошей не зароблять.
спеціально для цього і придуманий бюджет
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11.09.2024 15:20 Відповісти
Хто б сумнівався!
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11.09.2024 15:22 Відповісти
Ну, бізнес на крові це фішка ********* керівництва країни, може тому так голосно цю фразу використовував Зеленський у своїх промовах в 2019 році аби підготувати суспільство до цього намагаючись при цьому звинуватити опонентів!!!
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11.09.2024 15:34 Відповісти
Не на часі говорити про ціни. І навіщо виносити це в медійний простір? - як сказала Мосійчучка. Говорити про корупцію, це все гра на ворога. А розкрадати країну не гра на ворога.
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11.09.2024 15:40 Відповісти
Вілкулу на кишенькові витрати.
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11.09.2024 17:39 Відповісти
І що когось посадять ? Максимум почнуть якесь розслідування а потім винні кудись "зникнуть"
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11.09.2024 22:08 Відповісти

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