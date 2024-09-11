До Реєстру збитків від вторгнення РФ надійшло 10 тисяч заяв лише за однією категорією. Їх має бути 45

Кількість заяв до Реєстру збитків для України, який поки приймає їх лише за однією з 45 категорій – пошкоджена або знищена житлова нерухомість, А3.1 – наближається майже до 10 тис.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами Мудрої, незабаром буде відкрито приймання заяв ще за трьома категоріями.

"На сьогодні затверджено 45 категорій, які Реєстр поступово запускатиме до кінця року. Найближчим часом буде запущено ще три категорії: щодо фізичних осіб, щодо держави і щодо юридичних осіб по критичній інфраструктурі", – розповіла Мудра.

Вона зазначила, що загалом очікують "сотні тисяч, мільйони заяв", але про це можна буде говорити, коли запустять усі категорії.

Мудранаголосила, що запуск усіх 45 категорій до кінця року – це складний процес, оскільки він має бути повністю діджиталізований, щоб не було накопичення документів у паперовому вигляді.

Тому процес триває довше, адже для кожної категорії потрібно налаштувати ІТ-інструмент, який зможе отримувати інформацію про збитки.

За словами Мудрої, крім категорії, за якою вже приймають заяви, ще за 12 категоріями затверджено форми, заяви, правила подачі та перелік доказів, які мають бути додані.

"Наступним етапом в ІТ-інструменті робиться розділ для відповідної категорії. І за трьома такі розділи для внесення інформації зроблені. Тобто це поетапна робота", – зауважила вона.

За її словами, сам Реєстр динамічно розвивається: запущено офіс Реєстру в Києві, координується робота з Реєстром у Гаазі, ведеться робота над належним кіберзахистом і доступністю для всіх груп населення.

"Важливо зазначити, що Реєстр не обмежений заявами лише громадян України. До нього незабаром зможуть подавати заяви й іноземці, й особи без громадянства, які зазнали збитків унаслідок російської агресії на території України з 24 лютого 2022 року", – додала Мудра.

Вона пояснила, що подавати заяви можна буде не лише через "Дію" – з неї почали тому, що там є інформація про пошкоджене майно, і так було простіше її передати в міжнародний Реєстр.

"Крім "Дії", цим питанням займатимуться центри надання адміністративних послуг. Тобто, офіс Реєстру, який у Києві, проводитиме комунікаційну роботу, працюватиме з ЦНАПами, з нотаріусами, з реєстратором. Під кожен такий інструмент або майданчик для взаємодії з громадянами будуть розроблені відповідні методи з інструкціями", – повідомила Мудра.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України

Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

Із серпня українці зможуть подати заяву до Реєстру збитків ще за 12-ма новими категоріями.

На початку липня Кабінет Міністрів зменшив кількість обов'язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, отримали можливість подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Це стане фундаментом для майбутніх репарацій.