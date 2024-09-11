Україна планує збільшити потужності для імпорту газу через Молдову

"Оператор ГТС України" та молдовський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) працюють над збільшенням гарантованих потужностей для транспортування газу Трансбалканським маршрутом в бік України принаймні до 7 млн кубометрів на добу.

Про це йдеться в повідомленні ОГТСУ.

"Наша короткострокова мета – створити 7 млн кубометрів гарантованих потужностей на одній із міждержавних точок до квітня 2025 року. Для цього обидва оператори ГТС мають провести реконструкцію кількох об'єктів вздовж маршруту", – розповів начальник управління роботи із замовниками ОГТСУ Андрій Прокоф'єв.

Як зазначаєтья, ОГТСУ разом із молдовськими колегами вже реалізував перший етап: у бік України створено 1 млн кубометрів гарантованих добових потужностей.

Цей етап не потребував значних інвестицій з боку ОГТСУ чи Vestmoldtransgaz, і з 1 вересня 2024 року ці потужності вже використовуються для транспортування газу до України.

Зараз ОГТСУ та VMTG працюють над подальшим розширенням потужностей.

У середньостроковій перспективі можливе збільшення і понад 7 млн кубометрів на добу, оскільки інфраструктура Трансбалканського трубопроводу вже побудована й подальше збільшення потужності вимагатиме лише збільшення реверсних можливостей по маршруту.

Воднчас, в ОГТСУ наголосили на необхідності запровадити конкурентоспроможні та економічно обґрунтовані тарифи для цієї ділянки, оскільки підкріпить технічний потенціал Трансбалканського коридору привабливою комерційною моделлю.

Про компанії

"Оператор ГТС України" та VMTG – члени ініціативи "Вертикальний коридор", яка об'єднує операторів ГТС та СПГ-терміналів Південної, Центральної та Східної Європи.

Українська сторона в рамках проєкту пропонує не лише доступ до транзитних потужностей, але можливість зберігати газ в українських ПСГ, балансуючи попит європейських споживачів.