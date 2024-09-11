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Світовий банк виділить Україні $415 мільйонів на підтримку системи освіти, – меморандум

банк,світовий

Міністерство фінансів та Міністерство освіти й науки України підписали меморандум зі Світовим банком про новий проєкт LEARN, спрямований на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах війни.

Про це повідомляє Укрінформ.

Доступний обсяг фінансування за проєктом складає $415 млн.

Мета проєкту – покращити умови для викладання та навчання, а також забезпечити учням, учителям та шкільному персоналу доступ до безпечних умов для очного навчання.

Міністерство фінансів України відповідатиме за нагляд та координацію проєкту, тоді як Міністерство освіти і науки займатиметься його впровадженням, моніторингом та оцінкою.

Наприкінці серпня повідомлялося, що рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні – "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

До кінця року за результатами досягнення попередньо визначених показників Україна зможе отримати $200 млн до загального фонду державного бюджету.

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Світовий банк (575) освіта (222) фінансування (2026) Міносвіти (233)


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