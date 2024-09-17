Росія обходить заборону: США перевіряють різке зростання імпорту урану з Китаю, – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена досліджує різке зростання імпорту збагаченого урану з Китаю з кінця 2023 року через побоювання, що поставки допомагають Москві обійти заборону США на імпорт урану з Росії.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, американські законодавці ухвалили заборону на російський збагачений уран у грудні 2023 року.

Того місяця поставки збагаченого урану з Китаю до США зросли до 242,99 тонни, згідно з даними Комісії з міжнародної торгівлі США. Зазначається, що імпорт є значним, оскільки з 2020 по 2022 рік Китай не відправляв збагаченого урану в США.

У травні цього року, коли Байден підписав заборону імпорту російського урану, Китай знову відправив значну партію урану – цього разу 123,89 тонн.

Міністерство енергетики США разом із іншими відповідними агенціями уважно стежить за імпортом з Китаю, щоб забезпечити належну реалізацію нещодавно ухваленого закону про заборону імпорту російського урану, заявив представник департаменту.

Офіційні особи США спостерігають за імпортом з Китаю та інших країн, щоб "пересвідчитися, що вони не імпортують російський уран як частину схеми експорту матеріалів, вироблених усередині країни, які вони б інакше використовували у своїх власних реакторах".

Росія є найбільшим у світі експортером збагаченого урану. Імпорт до США з Росії до липня цього року склав 313,05 тонн, що на 30% менше, ніж минулого року. Водночас заборона на імпорт до США передбачає винятки до 2028 року для підприємств, які були б змушені зупинити ядерні реактори після припинення російських поставок.

За даними Світового банку, імпорт Китаєм російського збагаченого урану різко зріс у 2022 і 2023 роках. Хоча Китай будує більше реакторів, які потребуватимуть стабільних поставок урану, імпорт із Росії також може допомогти йому експортувати паливо, вважають аналітики.

На початку вересня цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що російський уряд має проаналізувати можливість обмеження експорту на світові ринки стратегічної сировини: урану, нікелю та титану.

"До нас обмежують постачання низки товарів, але можливо, нам теж подумати про певні обмеження. На шкоду лише нічого не потрібно робити", – сказав Путін.

У цьому контексті він зауважив, що "у деяких країнах створюються стратегічні запаси, ще деякі заходи вживаються".

"Загалом, якщо це нам шкодити не буде, то можна було б подумати – я не кажу, що завтра потрібно це зробити, – подумати і над певними обмеженнями постачання на зовнішній ринок не лише тих товарів, які я назвав, а й деяких інших", – заявив Путін.