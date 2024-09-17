"Купила мати-пенсіонерка": Суд конфіскував у київського митника будинок і земельні ділянки вартістю 8,6 мільйона

Вищий антикорупційний суд конфіскував у працівника одного із секторів Київської митниці активи на 8,6 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

Так, суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданий за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку працівника сектору митного оформлення "Фастів" митного поста "Південний" Київської митниці.

"Під час проведення моніторингу способу життя митника НАЗК встановило ознаки набуття ним необґрунтованих активів. У 2023 році його мати придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва вартістю 8,6 млн грн. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником із усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості", – сказано в повідомленні.

НАЗК з'ясувало, що доходи матері-пенсіонерки не дозволяти їй придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

Посадовець митниці, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для придбання зазначеної нерухомості.

Однак НАЗК митник пояснив, що його мати позичила кошти для придбання будинку та земельних ділянок, проте не надав інформацію про позичальника, сама ж матір також не надала пояснень.

Водночас, Нацагентство з'ясувало, що саме сім'я посадовця фактично користувалась та розпоряджалась придбаним майном, а зібрані докази вказують, що воно було придбане саме за дорученням працівника митниці.

Відповідно до ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції" особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку, зауважили в НАЗК.

У середині липня стало відомо, що колишній начальник відділу митного оформлення Одеської митниці Державної митної служби та його близькі родичі у 2022 році придбали 5 транспортних засобів на загальну суму понад 7 млн грн, але не мали на це легальних коштів.