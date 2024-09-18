МВФ передумав відновлювати роботу місії у Росії після критики з боку європейських країн

Міжнародний валютний фонд відклав поновлення консультацій з урядом РФ після звернення європейських країн, які заявили, що співпраця з країною-агресором дасть козирі до рук пропаганди Кремля.

Про те, що місія МВФ не розпочне свою роботу, як передбачалося, 16 вересня, повідомив виконавчий директор фонду від Росії Олексій Можин, передає The Moscow Times.

"Керівництво фонду повідомило російську сторону та раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причина згадувалася технічна неготовність місії до проведення консультацій", – цитує його російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

Після онлайн-консультацій, які мали розпочатися цього тижня, делегація фонду планувала відвідати Москву для зустрічей із чиновниками 1 жовтня.



Востаннє місія МВФ приїжджала зі щорічним візитом перед пандемією коронавіруса у листопаді 2019 року. Потім фонд припинив співпрацю після того, як Володимир Путін розв'язав війну в Україні.

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Раніше повідомлялося, що місія МВФ відвідає РФ для обговорення "економічного розвитку і політики країни". Українська сторона, зокрема Національний банк та Міністерство фінансів засудили цей крок.

Також дев'ять європейських країн 13 вересня направили до фонду листа та висловили протест на зустрічі з його директоркою-розпорядницею Кристаліною Георгієвою. На їхню думку, фонд не отримає об'єктивної оцінки стану російської економіки, оскільки Москва, яка перестала публікувати значну частину статистики, відцензурує дані, щоб продемонструвати, що економіка в порядку і успішно протистоїть західним санкціям.

Крім того, Кремль використовує місію МВФ у своїх пропагандистських цілях, пояснивши її нормалізацією відносин; це вдарить по репутації МВФ, знизивши бажання донорів допомагати Україні через програми фонду, йшлося у листі.