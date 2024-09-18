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Новини
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В Україні запускають кампанію для скорочення гендерного розриву в оплаті праці

компьютер,жінки

В Україні з 18 вересня стартує інформаційна кампанія "Звісно, зможеш!", яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кампанія покликана подолати стереотипи щодо професійного розвитку жінок та вирішити проблему з нерівною оплатою праці.

Зазначається, що наразі рівень розриву в зарплатах між чоловіками та жінками становить 18,6%. Мета держави – знизити цей відсоток до 13,6% до 2030 року.

Для порівняння, ще у 2015 році розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні становив 26%.

Гендерний розрив у зарплатах в Україні

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, один із важливих кроків, які уряд здійснює для подолання гендерного розриву в оплаті праці, – розробка нового Трудового кодексу.

"Його ухвалення надасть жінкам додаткові опції для професійної реалізації та посилить захист їхніх прав. Зокрема, в кодексі буде законодавчо закріплено принцип однакової оплати праці жінок та чоловіків за працю рівної цінності, врегульовано правовий захист працюючих жінок виключно в рамках позитивної дискримінації, що сприятиме підвищенню їх конкурентоздатності на ринку праці.

Окрім того, будуть розширені можливості для жінок працювати на умовах гнучкого режиму робочого часу, надомної або дистанційної роботи, надаються додаткові гарантії працівницям, що вигодовують дитину. Вони самостійно прийматимуть рішення щодо залучення до роботи у нічний час або направлення їх у відрядження. Щоб кожна жінка могла максимально реалізувати свій потенціал", – пояснила вона.

Читайте також: Зарплати відрізняються у півтора рази: В Україні чоловіки на керівних посадах в IT заробляють більше за жінок

За даними McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці, так само як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015-2025 років виріс би на 26%.

Інформаційну кампанію "Звісно, зможеш!" спільно втілюватимуть в життя Мінекономіки та ООН Жінки за підтримки Офісу першої леді та уряду Швеції.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з представництвом ООН Жінки в Україні запустять пілотний проєкт навчання жінок-водійок у сфері пасажирських автобусних перевезень.

Автор: 

жінки (69) гендерні проблеми (12) зарплата (1121)


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Топ коментарі
+11
А розрив у заробітках між гендерами "робітник" та гендерами "суддя-прокурор-депутат" КОЛИ СКОРОЧУВАТИ БУДУТЬ?!!
А то тільки збільшують і збільшують...
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18.09.2024 13:06
+11
работаю почти 25 лет, НИГДЕ И НИКОГДА не видел, что бы на одинаковой должности, женщинам и мужчинам насчитывали разную зар.плату. это шо стёб такой или как всегда попил денег?
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18.09.2024 13:16
+3
Вони ніхочуть бути рівними. Вони хочуть привілеїв.
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18.09.2024 13:26
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А розрив у заробітках між гендерами "робітник" та гендерами "суддя-прокурор-депутат" КОЛИ СКОРОЧУВАТИ БУДУТЬ?!!
А то тільки збільшують і збільшують...
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18.09.2024 13:06 Відповісти
То не гендерний розрив, а кастовий.
Тому й закономірність виникла: чим більше стає каста "суддя-прокурор-депутат", тим більше стає вакансій на "робітників" та менше бажаючих їх зайняти.
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18.09.2024 13:52 Відповісти
Та ні все вірно, бо суддя-поокурор-депутат це істота без гендеру, одним словом кал але живий.
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18.09.2024 15:37 Відповісти
мінскогенро!
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18.09.2024 13:11 Відповісти
люта БРЕХНЯ!!!
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18.09.2024 13:12 Відповісти
работаю почти 25 лет, НИГДЕ И НИКОГДА не видел, что бы на одинаковой должности, женщинам и мужчинам насчитывали разную зар.плату. это шо стёб такой или как всегда попил денег?
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18.09.2024 13:16 Відповісти
Вони ніхочуть бути рівними. Вони хочуть привілеїв.
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18.09.2024 13:26 Відповісти
Працювала на заводі шліфувальницею. Чоловіки були шліфувальники і налагоджувальники. Налагоджувальники заробляють більше бо вища кваліфікація, але треба мати більше сили. Жінки самі не погоджувались, хоча молоде "прогресивне" начальство пропонувало. В токарному цеху раніше(давно) жінки не працювали, тепер через нехватку бажаючих таммробити чоловіків, понабирали жінок за великі гроші(зп на 15% вища ніж на шліфовці). Зараз хочуть, щоб жінки працювали водіями автобусів, далекобійниками, вкладали бруківку. От тоді буде менший розрив у заробітках .
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18.09.2024 13:31 Відповісти
Знов чергова брехня хворих фем істот.
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18.09.2024 13:24 Відповісти
То не на користь жінок. Невістка, в зв'яку з сімейними обставинами, намагалась знайти роботу на пів ставки. Роботи повно, але з ранку до вечора, ще й вдома дзвінки приймати треба. Хочуть зробити, як
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18.09.2024 13:39 Відповісти
в США, народила дитину, здала в садок і на роботу.
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18.09.2024 13:44 Відповісти
Фемінізм та екологія - ідеальні сфери для розпилювання грошей. Цікаво, який работодавець захоче робітника, котрий сам визначає, коли їхати у відрядження та виходити на работу?
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18.09.2024 13:34 Відповісти
в Україні самий прогресивний роботодавець це ЗСУ - всі отримують однаково
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18.09.2024 13:36 Відповісти
За одинакову роботу в Україні завжди платять одинаково. В нас немає такого, що про зарплату договарюються, як хто зуміє.
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18.09.2024 13:42 Відповісти
Минулим літом бойові дії Шмигаль особисто зупинив!
Гендерний розрив до 2030го в Україні ліквідують!
От тільки якщо посадовці й далі будуть стільки красти під безглуздо-популістські ініціативи, ніякої України в 2030 може й не бути.
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18.09.2024 13:44 Відповісти
"в рамках позитивної дискримінації" Це що взагалі значить?
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18.09.2024 14:24 Відповісти
Це заступнику міністра економіки немає чим зайнятись чи всьому міністерству? Чи це вже в уряді ті активні феміністки, які голими дупами виступали за рівність ще до початку війни? Можливо їм потрібно починати боротись за рівні права з чоловіками щодо обов'язків по військовому обліку та проходженню військової служби по мобілізації. Але ж ні, це не та рівність, бо ж можна вільно прогулюватись по вулиці і ніяка ТЦК до тебе не підійде, можна їхати без остраху по дорозі повз блокпост, вільно виїжджати за кордон на відпочинок, роботу чи щоб пригнати авто по нульовці. І ніяких тобі штрафів за несвоєчасне поновлення облікових даних. Тому, міністерським феміністкам в Україні, якщо вже й дуже десь чешеться, то вже потрібно писати про рівні права чоловіків з жінками. А ще, не забути написати і про рівні обов'язки жінок і чоловіків.
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18.09.2024 15:15 Відповісти
Ефективний менеджмент у дії ?) а рівень виконаної роботи порівняти не забули ?))
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18.09.2024 15:34 Відповісти
це якась хуцпа. є посада, є на цій посаді зарплатня, й пох хто на цій посаді, чоловік або жінка. інше діло, що багато голубиць бажають за ніщо отримувати, як керівництво.
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19.09.2024 09:01 Відповісти

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