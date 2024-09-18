Щоб світлофори у Києві працювали під час відключень світла, необхідно кілька років та до 4 мільярдів гривень

Під'єднання всіх столичних світлофорів до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років. Це коштуватиме бюджету від 2 до 4 млрд грн.

Про це йдеться у відповіді Київського міського голови Віталія Кличка на петицію громадян, передає liga.net.

Зазначається, що вибіркове залишення в роботі ліній, які живлять світлофори на території Києва та підлягають повному відключенню, не вбачається можливим.

"Варто враховувати, що зміна точки підключення світлофорних об’єктів ускладнена необхідністю здійснення низки організаційно-правових та технічних заходів", – наголосив Кличко.

Згідно з Державними будівельними нормами (ДБН), електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії. Світлофори належать до найбільш незахищеної (третьої) категорії.

"Умови для можливості підключення світлофорних об’єктів столиці до першої категорії надійності електропостачання струмоприймачів можливі лише за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київської міської ради та її виконавчого органу", – додав мер столиці.

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Водночас для розв'язання питання належного функціонування світлофорів, розташованих на території столиці, встановлено понад 280 шаф резервного живлення, що допомагають працювати у період вимкнення електроживлення.

Зокрема, цього року вже встановлено 77 шаф резервного живлення, які можуть підтримувати роботу світлофорів до 24 годин, а час їх повного заряду становить до 5 годин.

У червні на сайті Київської міської ради з’явилася петиція із закликом підключити світлофори у Києві та області до ліній критичної інфраструктури, щоб вони могли безперебійно працювати під час відключення електроенергії. Станом на сьогодні її підписали понад 6 тисяч людей.