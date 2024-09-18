Євросоюз готує нові санкції за допомогу в оплаті товарів для ВПК Росії з країн Азії

Нові санкції Євросоюзу можуть бути націлені на фінансові установи, які дозволяють Росії оплачувати імпорт товарів з країн Азії, які агресор використовує для війни в Україні.

Про це спецпредставник ЄС із питання дотримання санкцій Девід О'Салліван заявив, виступаючи у Брюсселі після візитів до В’єтнаму, Таїланду та Малайзії, передає Голос Америки.

"Багато продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми компаніями західних компаній у Південно-Східній Азії. Йдеться про виявлення фінансових установ, які потенційно фінансують переправлення воєнної продукції (до Росії)", – пояснив О'Салліван.

"Якщо їх буде виявлено, з цими установами зв’яжуться зі словами... якщо вони не відмовляться, вони ризикують потрапити в (санкційний, – ред.) список. США зробили це з великим ефектом у трьох випадках на початку року. Ми починаємо збирати інформацію", – додав спецпредставник ЄС.

За його словами, нові обмеження можуть ускладнити для Росії підживлення своєї воєнної машини. Втім, європейський посадовець визнав, що не має ілюзій щодо того, що Кремль може обходити санкції й отримувати товари подвійного призначення.

Він нагадав, що Євросоюз вже вжив заходів, щоб обмежити можливості для Москви обходити санкції через країни Центральної Азії, і зменшення цих потоків стало очевидним внаслідок дипломатичних зусиль у співпраці з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими країнами. Однак складнішим завданням є зупинення схожих потоків у Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними станціями.

Як санкції США обмежили міжнародні розрахунки для Росії

Як повідомлялося, ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.