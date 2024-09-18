В Одесі замовили матеріали для реконструкції пологового за 175 мільйонів від ЄС за завищеними удвічі цінами

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 11 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Інж-Строй" реконструкцію пологового будинку вартістю 175 млн грн.

При цьому ціни на окремі матеріали та обладнання у будівельному кошторисі завищені в рази, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2025 року потрібно реконструювати будівлі КНП "Пологовий будинок №5" по вул. Маршала Говорова, 28. Зокрема, підрядник має виконати ремонтно-будівельні роботи, реконструювати інженерні мережі, виконати благоустрій та придбати необхідне устаткування.

Самі роботи фінансуються коштом позики Європейського інвестиційного банку за проектом "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету. Відповідно до графіків, у 2024 році повинні виконати роботи на 29 млн грн, а в 2025 році – на 146 млн грн.

Договірна ціна динамічна, тобто платити можуть по цінах, що відрізнятимуться від кошторису.

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Водночас у самому кошторисі значні суми припадають на будматеріали та устаткування, ціни яких неможливо порівняти з ринковими через недостатній опис або відсутність ринкових цін у відкритих джерелах. Однак ціни багатьох зрозумілих позицій можуть бути завищеними у 1,5-2,5 раза.

Наприклад, мийно-дезінфікувальна машина Uniclean PL II 10-2 EL із 10 DIN кошиками та об’ємом камери 350 л у кошторисі врахована по 7,65 млн грн за одиницю. Детальна комплектація обладнання невідома, але навесні кардіологічний центр на Черкащині замовив наступну модель мийки Uniclean PL II 15-2 EL із 20 DIN кошиками та ще більшим об’ємом камери (380 л) за 3,91 млн грн, тобто майже вдвічі дешевше.

Вогнестійкий гіпсокартон товщиною 12,5 мм врахували у кошторисі по 456 грн за кв. м. Нині в "Епіцентрі" вогнетривкий гіпсокартон Knauf продається по 506 грн за лист розміром 2500×1200х12,5 мм, тобто по 169 грн за квадратний метр. Це в 2,5 раза дешевше від кошторисної ціни на одеському тендері.

Також завищеними в 2,5 раза виявились ціни всіх радіаторів опалення. Зокрема, сталеві панельні радіатори Korado Radik Klasik типу 22 висотою 500 мм і шириною 1200 мм замовили по 31 891 грн за штуку. У вільному продажі їх можна знайти по 12 280 грн за штуку.

Одеська фірма "Інж-Строй" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Нею володіє і керує одесит Броніслав Цуркан – колишній начальник Відділу ЖКГ Овідіопольської РДА Одеської області. Із 2020 року фірма отримала підрядів на 673 млн грн, переважно в нинішнього замовника.