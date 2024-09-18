Морським коридором під захистом ЗСУ вже транспортовано 70 мільйонів тонн вантажів

За понад рік роботи українського морського коридору, який гарантує глобальну продовольчу безпеку, було транспортовано 70 млн тонн вантажів. Із українських портів вийшло 2 577 суден, кількість зернових вантажів становила більше ніж 46 млн тонн, інші товари – понад 23 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

Основними портами призначення українських товарів стали порти Азії, Африки, Європи та Америки.

"Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали українське зерно. Завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, наразі Міністерство продовжує роботу над розширенням можливостей коридору.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

Для суден, які користуються українським коридором, передбачено два основних інструменти страхування ризиків судновласників. Перший – це механізм страхування провідними страховими компаніями та банками світу за сприяння уряду Великої Британії. Другий – гарантії відшкодування шкоди фрахтувальникам, операторам та власникам суден і суден внутрішнього плавання під час перебування таких суден у територіальних водах України.