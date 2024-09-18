Компанія "Газпрому" подала до суду на п’ять європейських банків і вимагає відшкодувати збитки за зрив газового проєкту

Російська компанія RusChemAlliance подала позови проти п'яти європейських банків, котрі припинили фінансування будівництва газового проєкту в Росії після введення санкцій.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, всі позови, подані до Арбітражного суду Санкт-Петербурга 16 вересня, були адресовані італійському банку UniCredit та німецьким кредиторам Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank і Landesbank BadenWurttemberg без додаткових відомостей.

RusChemAlliance, спільне підприємство, що на 50% належить російському "Газпрому", подало кілька інших позовів проти європейських банків після того, як німецька компанія промислових газів Linde припинила роботу над заводом скрапленого газу в балтійському порту "Усть-Луга" в 2022 році.

Суд Санкт-Петербурга заморозив деякі активи Linde в Росії, а також постановив заморозити деякі активи Linde за межами Росії, щоб відшкодувати кошти, втрачені через раптову зупинку будівництва газопереробного заводу.

Цей самий суд раніше зобов'язав усі п'ять банків відшкодувати збитки.

Як повідомлялося, щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.