США хочуть заборонити підключені до мережі автозапчастини з Китаю і Росії. Це може торкнутися всіх китайських авто

Міністерство торгівлі США запропонувало заборонити китайські та російські компоненти в підключених до мережі транспортних засобах на американських дорогах. Такі заходи пропонуються для протидії шпигунству.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Європейська правда.

Як повідомляється, Міністерство торгівлі США пропонує заборонити використання китайських і російських смарт-автомобілів, програмного забезпечення та їхніх певних деталей, зокрема датчиків, що можуть під'єднуватись до інтернету.

Адміністрація президента США Джо Байдена побоюється, що Китай і Росія можуть збирати дані про американську інфраструктуру і водіїв, а також зламувати комунікації, необхідні для забезпечення роботи підключених автомобілів.

"Не потрібно багато уяви, щоб зрозуміти, як іноземний супротивник, який має доступ до цієї інформації, може становити серйозний ризик як для нашої національної безпеки, так і для приватного життя громадян США", – заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

Оскільки більшість сучасних автомобілів можуть підключатись до інтернету, в Адміністрації Байдена очікують, що під заборону потраплять фактично всі транспортні засоби китайського виробництва.

Втім, наразі на дорогах США мало автомобілів китайського виробництва, а частка китайських авто на американському ринку незначна, тож в Адміністрації Байдена називають заборону превентивною.

Заборона може набути чинності протягом декількох місяців.

У середині вересня повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила різке підвищення тарифів на китайський імпорт, включно зі 100% митом на електромобілі, щоб посилити захист стратегічних американських галузей промисловості від надлишкових виробничих потужностей Китаю.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.