Британські журналісти розкрили схему переправлення люксових авто в Росію через Грузію в обхід санкцій

Журналісти британського телеканалу Sky News вирушили до Грузії, де розкрили схему ввезення автомобілів до Росії в обхід західних санкцій.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на розслідування телеканалу.

Зазначається, що попри те, що можна стверджувати, що деякі підсанкційні західні товари потрапляють до Росії через треті країни, і розкішні автомоблі – не "найнебезпечніші" з них, саме переправлення транспортних засобів легше відстежити – через їхні габарити це банально помітно.

Хоча експерти з питань санкцій заявляли, що підозрюють, що кавказькі країни майже напевно використовуються як своєрідний канал для переправлення санкційних товарів до Росії, сліди даних обривалися, коли ці автомобілі в'їжджали на Кавказ.

Утім, журналісти телеканалу за прямою наводкою місцевого жителя попрямували до Грузії і провели два дні поблизу кордону з Росією, спостерігаючи за процесом, як туди привозили автомобілі та інші вантажі, а потім відправляли до Росії. Вони поспілкувалися з багатьма людьми, які займаються цією торгівлею, і виявили складну, але відточену систему, призначену для транспортування європейських автомобілів до Росії.

Читайте також: Щоб уникнути посилення санкцій: Банк Росії запідозрили у публікації недостовірних даних

Одна група чоловіків відповідає за доставку автомобілів до кордону – іноді з автосалонів у Тбілісі, іноді з чорноморських портів Поті або Батумі. Здебільшого вони заздалегідь не знають, звідки походять автомобілі – чи безпосередньо з таких країн, як Велика Британія, чи через інші кавказькі держави, такі як Азербайджан.

Після того як вони привозять автомобілі до кордону, вони залишають їх там на автостоянках, де вони стоять кілька днів, поки не будуть оформлені необхідні документи. Оформлення документів також має певні складнощі: після того як європейські держави запровадили санкції, Грузія запровадила власні заборони на ввезення автомобілів до Росії. Однак існує чимало лазівок, які дозволяють все ж таки перевезти авто через кордон.

Один зі способів – зареєструвати та розмитнити авто у Вірменії, перш ніж їхати на північ до російського пункту пропуску "Ларс". Іноді тим, хто везе автомобілі в Росію, радять казати, що вони везуть їх через Росію до Киргизстану.

Зрештою на ці автомобілі ставлять транзитні номери, після чого їх можна переганяти через кордон. А оскільки грузини можуть їздити до Росії без віз і навпаки, перевезти машину через кордон – це просто перегнати її туди, залишити на іншому боці, де її забере інша група людей, а потім попутним транспортом повернутися назад до Грузії.

Читаййте також: Росія почала обходити санкції через Монголію – везуть автомобілі з Японії та обладнання з Китаю

Журналісти побачили, як у такий спосіб переправляли через кордон багато автомобілів, і ключовим у цій системі є те, що жодну особу в ланцюжку не можна легко звинуватити в якомусь злочині – хоча, якщо зібрати все разом, це, безумовно, є порушенням санкційного законодавства. По-друге, це означає, що автомобілі не з'являються в митних даних. З точки зору статистики, вони просто прибувають до Азербайджану чи Грузії, а потім зникають.

Розслідувачі дізналися, що це лише один із багатьох маршрутів, якими санкційні товари потрапляють до Росії, але саме такі маршрути значною мірою пояснюють, як Путіну вдається забезпечувати свій режим компонентами, необхідними для ведення війни, і предметами розкоші, необхідними для винагороди його наближених.

"Результат суперечить обіцянкам, які лунали під час запровадження цих санкцій: російська економіка залишається сильною, в Москві немає дефіциту товарів першої та другорядної необхідності, а кавказькі країни, такі як Грузія та Азербайджан, отримали величезний економічний поштовх завдяки тому, що стали неофіційними торговельними каналами. Виграли всі – окрім українців", – йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, у Росії почали збирати підробні автомобілі французької Citroën в обхід санкцій