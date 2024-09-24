Поліція провела обшуки в будинку футболіста Мілевського. Справа пов’язана з шахрайством у змаганнях із кіберфутболу
Правоохоронці провели обшуки в будинку, де проживає ексфутболіст збірної України Артем Мілевський та його друг Сергій Третьяк. Обшуки пов'язані з кіберспортом.
Про це пише Sport-express.ua.
За словами Третьяка, обшуки були пов'язані з організацією договірних матчів.
Пізніше заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі Укрінформу підтвердила, що працівники Головного слідчого управління і Департаменту кіберполіції Нацполіції проводять слідчі дії в осіб, яких підозрюють у здійсненні впливу на результати офіційних спортивних змагань, зокрема з кіберфутболу.
Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінальної справи за фактом шахрайства.
Після завершення обшуків у поліції пообіцяли надати більш розгорнуту інформацію.
Як повідомлялося, у Молдові затримали вісьмох громадян України, які незаконно заволоділи понад 155 тис. євро, отриманими від 40 українських військових.
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У кожній другій новині з цим словом присутнє також слово "ставки".
Я зробив висновок, що це "спорт" для комп'ютеризованих наперсточників.