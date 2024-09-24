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Новини
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Поліція провела обшуки в будинку футболіста Мілевського. Справа пов’язана з шахрайством у змаганнях із кіберфутболу

Артем Мілевський

Правоохоронці провели обшуки в будинку, де проживає ексфутболіст збірної України Артем Мілевський та його друг Сергій Третьяк. Обшуки пов'язані з кіберспортом.

Про це пише Sport-express.ua.

За словами Третьяка, обшуки були пов'язані з організацією договірних матчів.

Пізніше заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі Укрінформу підтвердила, що працівники Головного слідчого управління і Департаменту кіберполіції Нацполіції проводять слідчі дії в осіб, яких підозрюють у здійсненні впливу на результати офіційних спортивних змагань, зокрема з кіберфутболу.

Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінальної справи за фактом шахрайства.

Після завершення обшуків у поліції пообіцяли надати більш розгорнуту інформацію.

Як повідомлялося, у Молдові затримали вісьмох громадян України, які незаконно заволоділи понад 155 тис. євро, отриманими від 40 українських військових.

Автор: 

шахрайство (316) спорт (107) футбол (242) кіберполіція (115)


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Це той, хто у 2019 пропонував янелоху призначити себе на радника з питань українського футболу. Шахрай до шахраю
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24.09.2024 13:42 Відповісти
Тьома з другом проживає!? Шалунішкі.
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24.09.2024 13:42 Відповісти
бухати і курити за щось ззе-лупами треба мабут не поділився
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24.09.2024 13:46 Відповісти
Договірни матчі ще Суркіс робив , але владі це було не цікаво . Мабуть тому що суркис був їх другом
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24.09.2024 13:52 Відповісти
Погуглив, що таке "кіберфутбол".
У кожній другій новині з цим словом присутнє також слово "ставки".

Я зробив висновок, що це "спорт" для комп'ютеризованих наперсточників.
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24.09.2024 13:52 Відповісти
Гарно,що хош працівники АПУ живуть тільки на заробітню плату....яку ще донатять на ЗСУ та телемарафон, як говорять....
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24.09.2024 13:56 Відповісти
Та який це вже за рахунком обшук у цього тіпа.? Пару місяців назад вже ж розганяли в нього цілий притон. Що вже наступного разу в нього знайдуть? Ха ха ха.
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24.09.2024 15:06 Відповісти
Мля, він виглядає як пропитий бомж з підворотні
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24.09.2024 15:42 Відповісти

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