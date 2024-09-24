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Новини
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Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців

Програма Зроблено в Україні

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді дозволити використати на фінансування програми "Національного кешбеку" та підтримку проєктів зі значними інвестиціями залишок коштів, що надійшли до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"В тексті самого закону про Бюджет-2025 зʼявилась цікава стаття, №38, яка говорить про те, що невикористані кошти Соцстраху можуть бути "за рішенням КМУ" відправлені на різні програми, в тому числі і... кешбек", – зауважив депутат.

"Мало того, що гроші будуть в обхід рішення Ради направляти на різні програми (а просто "за рішенням КМУ"), цинізм ситуації в тому, що ми з Фонду соцстраху будемо фінансувати індустріальні парки, техніку і кешбек", – наголосив Железняк.

Він додав, що подав поправку до законопроєкту з пропозицією спрямувати ці кошти на Міноборони або реабілітацію ветеранів.

Згідно із текстом законопроєкту №12000 на сайті Верховної Ради, стаття 38 пропонує дозволити Кабміну спрямувати залишок коштів, перерахованих Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та не використаних у 2024 році, на такі цілі:

  • часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
  • державне стимулювання створення індустріальних парків;
  • забезпечення держпідтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями;
  • компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;
  • підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Йдеться про кошти в обсязі 10 мільярдів гривень, які Фонд соцстрахування мав перерахувати до спецфонду держбюджету 2024 році. Яка частина цих коштів була використана, невідомо.

Крім того, згідно із законопроєктом про держбюджет на 2025 рік, Фонд соцстрахування має перерахувати до спецфонду держбюджету не менше 95% залишку коштів станом на кінець 2024 року, отриманих від сплати єдиного внеску громадянами. Нагадаємо, що 97,25% сплаченого ЄСВ спрямовують до Пенсійного фонду, решта 2,75% – до Фонду соцстрахування. Куди спрямують ці кошти, наразі невідомо.

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацює програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський. У березні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"

Автор: 

держбюджет (1573) страхування (669) ЄСВ (40) інвестняня (40) кешбек (52)


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Топ коментарі
+6
В країні 30% безробітних. Їм напевно замість фінансової допомоги будуть запрошення в супермаркет видавати? Що вони там будуть робити без грошей? Клоунада в державі триває.
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24.09.2024 17:35
+4
Уряд виділив майже 72 млн грн на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.
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24.09.2024 17:32
+3
Пора вже запровадити Є-ЗберКнижку. Лох не мамонт...
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24.09.2024 17:49
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Я у Фоззі закуповуюсь..там немає отого кешбеку..а у сільпо чи форі - немає бажання купувати..доставщики довбануті.
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24.09.2024 17:32 Відповісти
А фоззі та сільпо то не один хрєн?
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24.09.2024 18:04 Відповісти
Ні))) одна корпорація, але мережі існують окремо..сама у шоці була..доречі, у Фоззі і підтримка і доставка, і працівникі більш адекватні..
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24.09.2024 18:10 Відповісти
Марина, а де можна промоутером Фоззі влаштуватися? Я теж там закуповуватися хочу.
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24.09.2024 20:07 Відповісти
Напишіть їм у підтримку, дізнаєтесь. Я хз. Не працюю там.
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24.09.2024 20:16 Відповісти
Та звісно що промоутери не працюють у тих кого промотять!
Може Ви підкажете до кого звернутися? Так хочу у Фоззі скуповуватися!
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24.09.2024 20:23 Відповісти
Для особообдарованих - пишіть у підтримку. Я не працюю. Від слова взагалі.
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24.09.2024 20:42 Відповісти
А за рахунок чого чи кого ж Ви, Марино, живете? Людина що не працює від слова взагалі, не може собі дозволити закуповуватися у Фоззі. В чому Ваш сєкрєт?
Та бросьтє, Марино! Звісно, у промоціях Фоззі. Калітєсь, Марино! Видайте нам сєкрєт, як закуповуватися у Фоззі!
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24.09.2024 21:19 Відповісти
Та бажаю Вам такі самі причини не працювати та закуповуватись у Фоззі.

Я 3 роки не ходжу, т.я. медики з куплении дипломами поставили хибний діагноз. Замість ковіду.
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24.09.2024 21:40 Відповісти
Звісно Я приношу свої вибачення, якшо те що Ви написали про себе є правда.
Але, Я ніколи не бажаю іншим того, чого я собі не бажаю.
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26.09.2024 07:04 Відповісти
Фоззі та МегаМаркет з Космосом найулюбленіші магазини з адекватним персоналом з київських маркетів як на мене.
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24.09.2024 20:13 Відповісти
Уряд виділив майже 72 млн грн на централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року.
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24.09.2024 17:32 Відповісти
В країні 30% безробітних. Їм напевно замість фінансової допомоги будуть запрошення в супермаркет видавати? Що вони там будуть робити без грошей? Клоунада в державі триває.
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24.09.2024 17:35 Відповісти
Для чого виплачувати лікарняні? Можна за ці гроші чергову хотєлку президента профінансувати.
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24.09.2024 17:41 Відповісти
на підтримку бродячих цирків (чи сидячих) відправте...
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24.09.2024 17:45 Відповісти
Пора вже запровадити Є-ЗберКнижку. Лох не мамонт...
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24.09.2024 17:49 Відповісти
Лох не мамонт...
Колись нам розповідали, що самі живучі на Землі - щурі та таргани. Навіть "ядерну зиму" переживуть. Тепер я просто впевнений, що до них слід додати ще одну форму життя
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24.09.2024 18:19 Відповісти
у кого тут военний стан и денег на ВСУ нет?
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24.09.2024 17:57 Відповісти
Свистєлки пердєлки Зеленського - то святоє
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24.09.2024 18:02 Відповісти
"кошти в обсязі 10 мільярдів гривень, які Фонд соцстрахування мав перерахувати до спецфонду держбюджету 2024 році. Яка частина цих коштів була використана, невідомо"... 🤣🤣🤣
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24.09.2024 18:16 Відповісти
було вже - юлька для покриття дірок у бюджеті (які виникли внаслідок її ''вмілого керівництва'' ) - використала кошти Пенсійного фонду І не понесла ніякого покарання
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24.09.2024 19:22 Відповісти
Це якийсь сюр. Ага, кошти від ЄСВ - на ... кешбек. Нагадую, що нинішній рівень доходів держави від ЄСВ не покриває і 50% пенсійних виплат. Тобто держава субсідує 50% бюджету ПФУ на пенсійні виплати, бо ЄСВ на пенсії не вистачає.

Аж ось - зелені мразоти винайшли нове джерело для фінансування якихсь беззмістовних виплат "пересічному виборцю" - ЄСВ, бляха-муха...

Які ж вони кінчені...
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24.09.2024 20:46 Відповісти

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