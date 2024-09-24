Бюджет-2025: Гроші на кешбек та інвестнянь від Зеленського" візьмуть зі страхових виплат українців

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді дозволити використати на фінансування програми "Національного кешбеку" та підтримку проєктів зі значними інвестиціями залишок коштів, що надійшли до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"В тексті самого закону про Бюджет-2025 зʼявилась цікава стаття, №38, яка говорить про те, що невикористані кошти Соцстраху можуть бути "за рішенням КМУ" відправлені на різні програми, в тому числі і... кешбек", – зауважив депутат.

"Мало того, що гроші будуть в обхід рішення Ради направляти на різні програми (а просто "за рішенням КМУ"), цинізм ситуації в тому, що ми з Фонду соцстраху будемо фінансувати індустріальні парки, техніку і кешбек", – наголосив Железняк.

Він додав, що подав поправку до законопроєкту з пропозицією спрямувати ці кошти на Міноборони або реабілітацію ветеранів.

Згідно із текстом законопроєкту №12000 на сайті Верховної Ради, стаття 38 пропонує дозволити Кабміну спрямувати залишок коштів, перерахованих Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та не використаних у 2024 році, на такі цілі:

часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

державне стимулювання створення індустріальних парків;

забезпечення держпідтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями;

компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;

підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Йдеться про кошти в обсязі 10 мільярдів гривень, які Фонд соцстрахування мав перерахувати до спецфонду держбюджету 2024 році. Яка частина цих коштів була використана, невідомо.

Крім того, згідно із законопроєктом про держбюджет на 2025 рік, Фонд соцстрахування має перерахувати до спецфонду держбюджету не менше 95% залишку коштів станом на кінець 2024 року, отриманих від сплати єдиного внеску громадянами. Нагадаємо, що 97,25% сплаченого ЄСВ спрямовують до Пенсійного фонду, решта 2,75% – до Фонду соцстрахування. Куди спрямують ці кошти, наразі невідомо.

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацює програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський. У березні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"