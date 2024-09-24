"Практично нереально для держпідприємств": Компанія, яка згодилася перевезти в Україну ТЕС із Туреччини, шукає приватного інвестора

Українська компанія "Науково-виробниче підприємство "Енерго-Плюс", яка раніше заявила про наміри перевезти з Туреччини й встановити в Україні нову ТЕС 60 МВт, шукає приватного інвестора для реалізації цього проєкту. Інвестор має погодитися оплатити її вартість в 50 млн євро та 50-70% вартості робіт із перенесення станції.

Про це повідомив директор підприємства Євген Корф, передає Енергореформа.

"Наразі ми перебуваємо на початковому етапі реалізації проєкту й ведемо активні переговори з продавцем і компанією-партнером, яка буде здійснювати роботи з перенесення ТЕС в Україну. Головною проблемою є те, що компанія-власник наполягає на 100% оплаті вартості ТЕС. А наші турецькі партнери, які готові демонтувати ТЕС, перевезти обладнання й змонтувати об'єкт в Україні, бажають отримати передоплату в розмірі 50-70% вартості виконання робіт", – пояснив Корф.

За його словами, таким чином необхідно зробити передоплату в розмірі 85-90% від загальної вартості станції й робіт з її перенесення, а це "практично нереально для будь-якого з державних підприємств".

"Тому "Енерго-плюс" зараз активно шукає приватного інвестора, який буде готовий розглянути питання повного або часткового фінансування придбання ТЕС і встановлення її в Україні", – зазначив Корф.

На його думку, в цілому знайти замовника на енергопроєкти серед державних або комунальних підприємств або компаній з участю державного капіталу вкрай складно, оскільки всі вони також обмежені вимогами українського законодавства й інколи просто не мають права погоджуватись на умови, виставлені закордонними постачальниками.

Водночас Корф висловив сподівання на підтримку держави в запуску ТЕС після того, як знайдеться інвестор.

Щодо бізнес-моделі роботи ТЕС, він зазначив, що вона нічим не відрізняється від моделей інших енергетичних об'єктів, які заробляють гроші на продажу електроенергії, але не став вказувати на можливі терміни її окупності, оскільки, за його словами, це насамперед буде залежати від ціни природного газу, на якому вона працюватиме.

Про станцію

Раніше Корф заявляв, що підприємство планує реалізувати перший в Україні проєкт із перевезення та встановлення нової ТЕС 60 МВт з Туреччини.



За словами Корфа, готовність об'єкта складає 90%, причому 100% комплектуючих – уже на складі станції.

Це побудована у 2016-2018 роках та законсервована ТЕС, запуск якої втратив актуальність через зростання цін на газ.

Процес перевезення та встановлення ТЕС можна завершити за 8-12 місяців, а орієнтовна вартість проєкту складає орієнтовно 50 млн євро.

Про компанію

Науково-виробниче підприємство "Енерго-плюс", засноване в 2013 році, входить до міжнародної групи компаній разом з ТОВ "Прєобразоватєльная техніка", ТОВ "Група компаній "Високовольтні технології", українським консорціумом "Енерго-Плюс" та польським виробником TWERD "Energo-Plus Sp." z o.o".

Основна діяльність – проектування, розробка, впровадження систем промислової автоматизації, електропостачання та різних електротехнічних систем для українських підприємств та приватних компаній.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив заходи з організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок на суднах технічного флоту.

Наприкінці січня 2023 року турецька компанія Karpowership та державна "Енергетична компанія України" підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає поставки плавучих електростанцій потужністю 500 МВт.