БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
197 0

Митники попередили про можливе ускладнення руху на кордоні з Угорщиною

чоп,кордон,угорщина,захонь

Із 25 вересня у міжнародному пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, в напрямку виїзду з України триватимуть ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття.

Про це повідомили у Державній митній службі із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

Зокрема, роботи відбуватимуться на відрізку шляху від мосту через ріку Тиса до пасажирської та вантажної ділянок.

"У зв’язку з цим можливі ускладнення руху автотранспорту впродовж терміну виконання робіт, які триватимуть орієнтовно кілька тижнів", – йдеться у повідомленн.

Зазначається, що ремонтні роботи проводяться в межах проєкту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомлялося, у найближчі два місяці робота пункту пропуску "Медика – Шегині" на українсько-польському кордоні буде ускладнена через ремонтні роботи.

Автор: 

Угорщина (551) кордон (1133) дороги (1574) Державна митна служба (473)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 