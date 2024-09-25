Митники попередили про можливе ускладнення руху на кордоні з Угорщиною
Із 25 вересня у міжнародному пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, в напрямку виїзду з України триватимуть ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття.
Про це повідомили у Державній митній службі із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
Зокрема, роботи відбуватимуться на відрізку шляху від мосту через ріку Тиса до пасажирської та вантажної ділянок.
"У зв’язку з цим можливі ускладнення руху автотранспорту впродовж терміну виконання робіт, які триватимуть орієнтовно кілька тижнів", – йдеться у повідомленн.
Зазначається, що ремонтні роботи проводяться в межах проєкту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Як повідомлялося, у найближчі два місяці робота пункту пропуску "Медика – Шегині" на українсько-польському кордоні буде ускладнена через ремонтні роботи.
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