Міноборони хоче об’єднати Агенцію оборонних закупівель та Держоператора тилу

Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю LB.ua.

"Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Лонч (запуск, – ред.) одразу буде з призначенням наглядової ради", – зазначив він.

Умєров додав, що стратегія міністерства – об'єднати за стандартами НАТО усі агентства Міноборони в "якесь Ukrainian Defence Forces Agency, де будуть закупівлі, логістика, контракти, вимірювання, ефективність".

Обирати керівника цього об'єднаного агентства, за словами міністра, буде доручено заступнику міністра оборони Дмитру Кліменкову.

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Нагадаємо, у серпні минулого року Міноборони призначило керівником підприємства "Державний оператор тилу", яке відповідає за закупівлю амуніції, палива, харчування та інших ресурсів для ЗСУ, колишнього очільника держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова.

У січні цього року Міністерство оборони призначило директоркою держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марину Безрукову. Раніше вона була директоркою із закупівель "Укренерго".