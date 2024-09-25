Зарплати вчителів зменшаться через підвищення податків, уряд спробує це вирішити, – Федоров

Кабінет Міністрів спробує вирішити питання зниження зарплат учителів після підвищення військового збору з 1,5% до 5%.

Про це в кулуарах форуму "Диригенти змін" компанії "Делойт" в Україні повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Укрїана.

За його словами, зменшення виплат вчителям на 3,5% після підвищення військового збору є проблемним питанням, враховуючи й так невисокий розмір такої зарплати. Тому уряд спробує вирішити це питання в процесі ухвалення закону про державний бюджет на 2025 рік.

"Ми постараємося вирішити це питання під час ухвалення закону про бюджет на 2025 рік", – сказав він агентству.

Федоров уточнив, що одним із можливих інструментів вирішення цієї проблеми може стати освітня субвенція.

Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків. Серед іншого проєкту закону передбачає підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан з 1,5% до 5%.