Із 1 жовтня припинять пропуск транспорту на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Із 1 жовтня буде припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспорту в обох напрямках на ділянці українсько-польського кордону "Нижанковичі" (відділ митного №5 митного поста "Смільниця").

Як наголосили у Державній митній службі, це необхідно для підготовки до відкриття нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".

У відомстві нагадали, що зазначена ділянка кордону призначена для пропуску порожніх транспортних засобів комерційного призначення, загальною масою понад 7,5 тонн, за винятком тих, що переміщують небезпечні речовини, та автомобілів, придбаних за кордоном, що ввозяться в Україну для випуску у вільний обіг.

Будівництво пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" польська сторона планує завершити до кінця 2024 року. Даний проєкт попередньо передбачає смуги руху для легкових транспортних засобів вагою до 3,5 тонн.

Майбутній пункт пропуску буде знаходитись у Самбірському районі (нульовий кілометр дороги Т14-18 Нижанковичі – Самбір, Дрогобич – Стрий).

Як повідомлялося, з 25 вересня у міжнародному пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, в напрямку виїзду з України триватимуть ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття.